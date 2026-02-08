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Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black

22 Отзывы
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Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 1
Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 2
Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 3
Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 4
Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 5
Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 6
Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 7
Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 8
Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 70
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Unisoc Tiger T615
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 1
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 2
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 3
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 4
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 5
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 6
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 7
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 8
  • Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 960 руб.  12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717922
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 70
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black

realme Note 70 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 90 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,74 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой realme UI, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. realme Note 70 оснащен процессором Unisoc T7250 (T615), что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 13 Мп с сенсором OmniVision OV13B10 позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6300 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
визуально всё отлично, разбираюсь, привыкаю. телефон устраивает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Регина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает вроде хорошо, на первый взгляд. но, прислали не тот телефон. абсолютно, модель, цвет. забрала, только потому, что брали на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мне нравится.качество товара отличное.Спасибо.Всем добра!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, все работает, свои функции выполняет, не тормозит, довольно быстро работает. 1 месяц в эксплуатации, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, бюджетный телефон. Всё работает исправно, не лагает.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
ЕЛЕНА Б.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Пока все отлично! Есть чехол, плёнка. Программы пред установлены. Игр было много, удалили. Не могли понять, как выключается. Оказывается, у таких моделей нужно в настройках отключать ассистента. А так пока всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Каменский Алексей

Достоинства:


Комментарий:
нормальная бюджетка. в офис для звонков и месенджеров хороший вариант
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя.Упакован хорошо.Претензий нет никаких вообще,Спасибо продавцу большое.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро упаковано отлично спасибо продавцу.Перекинулось быстро,листает быстро,жене понравилось.Покупал в подарок,соответствует описанию,и цене.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в заводской упаковке. Комплектация; как заявлено. Еще не использовали, купила на подарок, ждет своего часа. Дополню позже о работоспособности.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Светлана Елистратова

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший,пользуемся этой моделью уже года четыре и никак нареканий нет.дочка была довольна
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Павел с.

Достоинства:


Комментарий:
очень быстро пришло и телефон огонь детям уже второй покупаю
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный шустрый телефон оригинальный и ценник не кусачий, 8700
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок жене, она очень довольна, себе я присмотрел тоже и надеюсь,что в скором времени это сделаю. у супруги был смартфон этой марки и пользуясь им довольно активно, он держал зарядку более двух суток , хотя ему было три года, это уже бомба, всё просто, доступно, ясно, как белый день. в общем благодарю и рекомендую не сомневаясь, он даже внешне ничем не уступает дорогим аппаратам. ждите, скоро приду
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший, шустрый порадовало, что в подарок положили чехол и на экране телефона уже наклеена защитная пленка
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро. шустрый. настроил без проблем. отец сейчас осваивает. рекомендую телефон и продавца
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Работают все программы без торможения. Ребенку нравится. Пришёл телефон быстро. Качество звука хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Телефон норм,но комплектация не соответствует.Зарядник не тот прислали,обещали с быстрой зарядкой,а прислали обычный.4 часа заряжал
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, шустрый. Камера отличная, сын подросток доволен. Игры тянут хорошо, искали именно чтоб игры не зависали. В комплекте сразу шёл чехол и плёнка наклеяна на экран.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон быстрая доставка, полная комплектация
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует ожиданиям за такую сумму. так держать!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон мне понравился. Но есть маленькие НО: я не блогер, не папарацци, не видеоблогер, нет меня в соцсетях и мессенджерах. Я просто хочу принимать \"звонок\" и звонить, проверить почту. НО, я хочу, чтобы, это было сделано качественно. И я ДОВОЛЕН, как этот телефон выполняет мои хотелки.



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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme Note 70
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.74
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1800
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
13 МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
realme Note 70 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 90 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,74 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой realme UI, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. realme Note 70 оснащен процессором Unisoc T7250 (T615), что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 13 Мп с сенсором OmniVision OV13B10 позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6300 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ирина

Достоинства:


Комментарий:
визуально всё отлично, разбираюсь, привыкаю. телефон устраивает
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Регина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает вроде хорошо, на первый взгляд. но, прислали не тот телефон. абсолютно, модель, цвет. забрала, только потому, что брали на подарок.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
мне нравится.качество товара отличное.Спасибо.Всем добра!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, все работает, свои функции выполняет, не тормозит, довольно быстро работает. 1 месяц в эксплуатации, нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, бюджетный телефон. Всё работает исправно, не лагает.
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
ЕЛЕНА Б.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо! Пока все отлично! Есть чехол, плёнка. Программы пред установлены. Игр было много, удалили. Не могли понять, как выключается. Оказывается, у таких моделей нужно в настройках отключать ассистента. А так пока всё устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Каменский Алексей

Достоинства:


Комментарий:
нормальная бюджетка. в офис для звонков и месенджеров хороший вариант
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл вовремя.Упакован хорошо.Претензий нет никаких вообще,Спасибо продавцу большое.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро упаковано отлично спасибо продавцу.Перекинулось быстро,листает быстро,жене понравилось.Покупал в подарок,соответствует описанию,и цене.Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Доставили в заводской упаковке. Комплектация; как заявлено. Еще не использовали, купила на подарок, ждет своего часа. Дополню позже о работоспособности.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Светлана Елистратова

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший,пользуемся этой моделью уже года четыре и никак нареканий нет.дочка была довольна
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Павел с.

Достоинства:


Комментарий:
очень быстро пришло и телефон огонь детям уже второй покупаю
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный шустрый телефон оригинальный и ценник не кусачий, 8700
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Сергей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
брал в подарок жене, она очень довольна, себе я присмотрел тоже и надеюсь,что в скором времени это сделаю. у супруги был смартфон этой марки и пользуясь им довольно активно, он держал зарядку более двух суток , хотя ему было три года, это уже бомба, всё просто, доступно, ясно, как белый день. в общем благодарю и рекомендую не сомневаясь, он даже внешне ничем не уступает дорогим аппаратам. ждите, скоро приду
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2026
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон хороший, шустрый порадовало, что в подарок положили чехол и на экране телефона уже наклеена защитная пленка
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Виктор Т.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл быстро. шустрый. настроил без проблем. отец сейчас осваивает. рекомендую телефон и продавца
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Марина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон. Работают все программы без торможения. Ребенку нравится. Пришёл телефон быстро. Качество звука хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Телефон норм,но комплектация не соответствует.Зарядник не тот прислали,обещали с быстрой зарядкой,а прислали обычный.4 часа заряжал
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, шустрый. Камера отличная, сын подросток доволен. Игры тянут хорошо, искали именно чтоб игры не зависали. В комплекте сразу шёл чехол и плёнка наклеяна на экран.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Светлана В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон быстрая доставка, полная комплектация
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
соответствует ожиданиям за такую сумму. так держать!
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон мне понравился. Но есть маленькие НО: я не блогер, не папарацци, не видеоблогер, нет меня в соцсетях и мессенджерах. Я просто хочу принимать \"звонок\" и звонить, проверить почту. НО, я хочу, чтобы, это было сделано качественно. И я ДОВОЛЕН, как этот телефон выполняет мои хотелки.


Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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