Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Gold
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Gold
realme Note 70 — это стильный смартфон с большим экраном с частотой 90 Гц. Устройство оснащено ярким и чётким IPS-дисплеем с диагональю 6,74 дюйма и разрешением 1600x720 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой realme UI, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. realme Note 70 оснащен процессором Unisoc T7250 (T615), что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Основная камера 13 Мп с сенсором OmniVision OV13B10 позволит делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 6300 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.
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Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Золотой, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Достоинства:
Комментарий:
визуально всё отлично, разбираюсь, привыкаю. телефон устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Работает вроде хорошо, на первый взгляд. но, прислали не тот телефон. абсолютно, модель, цвет. забрала, только потому, что брали на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
мне нравится.качество товара отличное.Спасибо.Всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, все работает, свои функции выполняет, не тормозит, довольно быстро работает. 1 месяц в эксплуатации, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, бюджетный телефон. Всё работает исправно, не лагает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Пока все отлично! Есть чехол, плёнка. Программы пред установлены. Игр было много, удалили. Не могли понять, как выключается. Оказывается, у таких моделей нужно в настройках отключать ассистента. А так пока всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная бюджетка. в офис для звонков и месенджеров хороший вариант
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя.Упакован хорошо.Претензий нет никаких вообще,Спасибо продавцу большое.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро упаковано отлично спасибо продавцу.Перекинулось быстро,листает быстро,жене понравилось.Покупал в подарок,соответствует описанию,и цене.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в заводской упаковке. Комплектация; как заявлено. Еще не использовали, купила на подарок, ждет своего часа. Дополню позже о работоспособности.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,пользуемся этой моделью уже года четыре и никак нареканий нет.дочка была довольна
Достоинства:
Комментарий:
очень быстро пришло и телефон огонь детям уже второй покупаю
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный шустрый телефон оригинальный и ценник не кусачий, 8700
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок жене, она очень довольна, себе я присмотрел тоже и надеюсь,что в скором времени это сделаю. у супруги был смартфон этой марки и пользуясь им довольно активно, он держал зарядку более двух суток , хотя ему было три года, это уже бомба, всё просто, доступно, ясно, как белый день. в общем благодарю и рекомендую не сомневаясь, он даже внешне ничем не уступает дорогим аппаратам. ждите, скоро приду
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, шустрый порадовало, что в подарок положили чехол и на экране телефона уже наклеена защитная пленка
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро. шустрый. настроил без проблем. отец сейчас осваивает. рекомендую телефон и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Работают все программы без торможения. Ребенку нравится. Пришёл телефон быстро. Качество звука хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон норм,но комплектация не соответствует.Зарядник не тот прислали,обещали с быстрой зарядкой,а прислали обычный.4 часа заряжал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, шустрый. Камера отличная, сын подросток доволен. Игры тянут хорошо, искали именно чтоб игры не зависали. В комплекте сразу шёл чехол и плёнка наклеяна на экран.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон быстрая доставка, полная комплектация
Достоинства:
Комментарий:
соответствует ожиданиям за такую сумму. так держать!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон мне понравился. Но есть маленькие НО: я не блогер, не папарацци, не видеоблогер, нет меня в соцсетях и мессенджерах. Я просто хочу принимать \"звонок\" и звонить, проверить почту. НО, я хочу, чтобы, это было сделано качественно. И я ДОВОЛЕН, как этот телефон выполняет мои хотелки.
Отзывы о товаре Смартфон Realme Note 70 6/128Gb Gold
Достоинства:
Комментарий:
визуально всё отлично, разбираюсь, привыкаю. телефон устраивает
Достоинства:
Комментарий:
Работает вроде хорошо, на первый взгляд. но, прислали не тот телефон. абсолютно, модель, цвет. забрала, только потому, что брали на подарок.
Достоинства:
Комментарий:
мне нравится.качество товара отличное.Спасибо.Всем добра!
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, все работает, свои функции выполняет, не тормозит, довольно быстро работает. 1 месяц в эксплуатации, нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, бюджетный телефон. Всё работает исправно, не лагает.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо! Пока все отлично! Есть чехол, плёнка. Программы пред установлены. Игр было много, удалили. Не могли понять, как выключается. Оказывается, у таких моделей нужно в настройках отключать ассистента. А так пока всё устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
нормальная бюджетка. в офис для звонков и месенджеров хороший вариант
Достоинства:
Комментарий:
Пришёл вовремя.Упакован хорошо.Претензий нет никаких вообще,Спасибо продавцу большое.
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро упаковано отлично спасибо продавцу.Перекинулось быстро,листает быстро,жене понравилось.Покупал в подарок,соответствует описанию,и цене.Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Доставили в заводской упаковке. Комплектация; как заявлено. Еще не использовали, купила на подарок, ждет своего часа. Дополню позже о работоспособности.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,пользуемся этой моделью уже года четыре и никак нареканий нет.дочка была довольна
Достоинства:
Комментарий:
очень быстро пришло и телефон огонь детям уже второй покупаю
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный шустрый телефон оригинальный и ценник не кусачий, 8700
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок жене, она очень довольна, себе я присмотрел тоже и надеюсь,что в скором времени это сделаю. у супруги был смартфон этой марки и пользуясь им довольно активно, он держал зарядку более двух суток , хотя ему было три года, это уже бомба, всё просто, доступно, ясно, как белый день. в общем благодарю и рекомендую не сомневаясь, он даже внешне ничем не уступает дорогим аппаратам. ждите, скоро приду
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, шустрый порадовало, что в подарок положили чехол и на экране телефона уже наклеена защитная пленка
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро. шустрый. настроил без проблем. отец сейчас осваивает. рекомендую телефон и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Работают все программы без торможения. Ребенку нравится. Пришёл телефон быстро. Качество звука хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон норм,но комплектация не соответствует.Зарядник не тот прислали,обещали с быстрой зарядкой,а прислали обычный.4 часа заряжал
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, шустрый. Камера отличная, сын подросток доволен. Игры тянут хорошо, искали именно чтоб игры не зависали. В комплекте сразу шёл чехол и плёнка наклеяна на экран.
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон быстрая доставка, полная комплектация
Достоинства:
Комментарий:
соответствует ожиданиям за такую сумму. так держать!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон мне понравился. Но есть маленькие НО: я не блогер, не папарацци, не видеоблогер, нет меня в соцсетях и мессенджерах. Я просто хочу принимать \"звонок\" и звонить, проверить почту. НО, я хочу, чтобы, это было сделано качественно. И я ДОВОЛЕН, как этот телефон выполняет мои хотелки.