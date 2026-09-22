Bonnie Tyler - Her Ultimate Collection (0194399927410) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Her Ultimate Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717741
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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194399927410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Her Ultimate Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Bonnie Tyler–Total Eclipse Of The Heart, Bonnie Tyler–It's A Heartache, Bonnie Tyler–Holding Out For A Hero, Bonnie Tyler–Have You Ever Seen The Rain?, Bonnie Tyler–Lost In France, Bonnie Tyler–Here She Comes, Shakin' Stevens & Bonnie Tyler–A Rockin' Good Way, Bonnie Tyler–Making Love (Out Of Nothing At All), Bonnie Tyler–If You Were A Woman, Bonnie Tyler Duet With Todd Rundgren–Loving You's A Dirty Job (But Somebody's Gotta Do It), Bonnie Tyler–Bitterblue, Bonnie Tyler–Faster Than The Speed Of
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Ultimate Collection (11)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bonnie Tyler - Her Ultimate Collection (0194399927410) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bonnie Tyler–Total Eclipse Of The Heart, Bonnie Tyler–It's A Heartache, Bonnie Tyler–Holding Out For A Hero, Bonnie Tyler–Have You Ever Seen The Rain?, Bonnie Tyler–Lost In France, Bonnie Tyler–Here She Comes, Shakin' Stevens & Bonnie Tyler–A Rockin' Good Way, Bonnie Tyler–Making Love (Out Of Nothing At All), Bonnie Tyler–If You Were A Woman, Bonnie Tyler Duet With Todd Rundgren–Loving You's A Dirty Job (But Somebody's Gotta Do It), Bonnie Tyler–Bitterblue, Bonnie Tyler–Faster Than The Speed Of Night, Bonnie Tyler–Fools Lullaby
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0194399927410]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Bonnie Tyler
Альбом (сингл)
Her Ultimate Collection
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Bonnie Tyler–Total Eclipse Of The Heart, Bonnie Tyler–It's A Heartache, Bonnie Tyler–Holding Out For A Hero, Bonnie Tyler–Have You Ever Seen The Rain?, Bonnie Tyler–Lost In France, Bonnie Tyler–Here She Comes, Shakin' Stevens & Bonnie Tyler–A Rockin' Good Way, Bonnie Tyler–Making Love (Out Of Nothing At All), Bonnie Tyler–If You Were A Woman, Bonnie Tyler Duet With Todd Rundgren–Loving You's A Dirty Job (But Somebody's Gotta Do It), Bonnie Tyler–Bitterblue, Bonnie Tyler–Faster Than The Speed Of
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Ultimate Collection (11)
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bonnie Tyler–Total Eclipse Of The Heart, Bonnie Tyler–It's A Heartache, Bonnie Tyler–Holding Out For A Hero, Bonnie Tyler–Have You Ever Seen The Rain?, Bonnie Tyler–Lost In France, Bonnie Tyler–Here She Comes, Shakin' Stevens & Bonnie Tyler–A Rockin' Good Way, Bonnie Tyler–Making Love (Out Of Nothing At All), Bonnie Tyler–If You Were A Woman, Bonnie Tyler Duet With Todd Rundgren–Loving You's A Dirty Job (But Somebody's Gotta Do It), Bonnie Tyler–Bitterblue, Bonnie Tyler–Faster Than The Speed Of Night, Bonnie Tyler–Fools Lullaby
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bonnie Tyler - Her Ultimate Collection (0194399927410) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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