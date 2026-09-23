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5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка

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5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка - фото 1
5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка - фото 2
5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
La Divina
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка - фото 1
  • 5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка - фото 2
  • 5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636235
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
La Divina
Barcode
[5054197685118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
La Divina
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка

La Divina - сборник оперных фаворитов великой Марии Каллас, выпущенный в 2023 году. В нем представлены различные оперы, которые были записаны в разные периоды карьеры певицы. В них Каллас демонстрирует неповторимый голос и свою харизму, как в студийных записях, так и на сцене. Издание представлено на черном виниле с треками в моно и стерео звучании. Мария Каллас - величайшая греческая и американская певица, одна из величайших оперных певиц двадцатого века. В пять лет Мария уже училась играть на фортепиано, а в четырнадцать поступила в Афинскую консерваторию. Дебют певицы состоялся в 1941 году в Афинах, но в связи с войной она переезжает в Нью-Йорк. При помощи знакомства с Туллио Серафино Каллас вошла в мир большой оперы, где стала настоящим феноменом благодаря исполнению несовместимых в вокальном отношении партий. В 1959 году певица ушла со сцены, чему способствовали потеря голоса, череда скандалов, разрыв с Ла Скала и Метрополитен Опера, а также несчастная любовь к Аристотелю Онассису.

Отзывы о товаре 5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
La Divina
Barcode
[5054197685118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
La Divina
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Gatefold
Описание
La Divina - сборник оперных фаворитов великой Марии Каллас, выпущенный в 2023 году. В нем представлены различные оперы, которые были записаны в разные периоды карьеры певицы. В них Каллас демонстрирует неповторимый голос и свою харизму, как в студийных записях, так и на сцене. Издание представлено на черном виниле с треками в моно и стерео звучании. Мария Каллас - величайшая греческая и американская певица, одна из величайших оперных певиц двадцатого века. В пять лет Мария уже училась играть на фортепиано, а в четырнадцать поступила в Афинскую консерваторию. Дебют певицы состоялся в 1941 году в Афинах, но в связи с войной она переезжает в Нью-Йорк. При помощи знакомства с Туллио Серафино Каллас вошла в мир большой оперы, где стала настоящим феноменом благодаря исполнению несовместимых в вокальном отношении партий. В 1959 году певица ушла со сцены, чему способствовали потеря голоса, череда скандалов, разрыв с Ла Скала и Метрополитен Опера, а также несчастная любовь к Аристотелю Онассису.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка – стоимость товара 3090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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