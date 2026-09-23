5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка
La Divina - сборник оперных фаворитов великой Марии Каллас, выпущенный в 2023 году. В нем представлены различные оперы, которые были записаны в разные периоды карьеры певицы. В них Каллас демонстрирует неповторимый голос и свою харизму, как в студийных записях, так и на сцене. Издание представлено на черном виниле с треками в моно и стерео звучании. Мария Каллас - величайшая греческая и американская певица, одна из величайших оперных певиц двадцатого века. В пять лет Мария уже училась играть на фортепиано, а в четырнадцать поступила в Афинскую консерваторию. Дебют певицы состоялся в 1941 году в Афинах, но в связи с войной она переезжает в Нью-Йорк. При помощи знакомства с Туллио Серафино Каллас вошла в мир большой оперы, где стала настоящим феноменом благодаря исполнению несовместимых в вокальном отношении партий. В 1959 году певица ушла со сцены, чему способствовали потеря голоса, череда скандалов, разрыв с Ла Скала и Метрополитен Опера, а также несчастная любовь к Аристотелю Онассису.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSmokie - Living Next Door To Alice – Greatest Hits (440951430298...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитSpace - Fasten Seat Belt – Greatest Hits (4409514303038) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитKim Wilde - You Keep Me Hangin’ On – Greatest Hits (440951430302...
-
В наличииЦена 2 970 руб.743 руб. в СплитDavid Bowie - The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spider...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 5054197685118, Callas, Maria, La Divina виниловая пластинка