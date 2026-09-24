Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Le Mot De Passe
Жанр
Шансон
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
В наличии
Код товара: 707831
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Le Mot De Passe
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ma Liberte Contre La Tienne, Une Fille De L'Est, Si Tu Reves, J'attends De Nous, Le Mot De Passe, Les Eternelles, La Cle, Mon Chercheur D'Or, Quand Je T'oublie, Une Femme Comme Une Autre, Les Chansons Commencent, Et Je M'en Veux
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ma Liberte Contre La Tienne, Une Fille De L'Est, Si Tu Reves, J'attends De Nous, Le Mot De Passe, Les Eternelles, La Cle, Mon Chercheur D'Or, Quand Je T'oublie, Une Femme Comme Une Autre, Les Chansons Commencent, Et Je M'en Veux
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038639]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Patricia Kaas
Альбом (сингл)
Le Mot De Passe
Жанр
Шансон
Трек-лист
Ma Liberte Contre La Tienne, Une Fille De L'Est, Si Tu Reves, J'attends De Nous, Le Mot De Passe, Les Eternelles, La Cle, Mon Chercheur D'Or, Quand Je T'oublie, Une Femme Comme Une Autre, Les Chansons Commencent, Et Je M'en Veux
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ma Liberte Contre La Tienne, Une Fille De L'Est, Si Tu Reves, J'attends De Nous, Le Mot De Passe, Les Eternelles, La Cle, Mon Chercheur D'Or, Quand Je T'oublie, Une Femme Comme Une Autre, Les Chansons Commencent, Et Je M'en Veux
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
Patricia Kaas - Le Mot De Passe (coloured) (8719262038639) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4560 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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