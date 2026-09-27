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0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin' виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin' виниловая пластинка

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0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 1
0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 2
0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 3
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0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 5
0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 6
0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Cool Struttin
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 1
  • 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 2
  • 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 3
  • 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 4
  • 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 5
  • 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 6
  • 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin&#039; виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 617075
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435791784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Cool Struttin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cool Struttin, Blue Minor, Bells, Deep Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin' виниловая пластинка

Cool Struttin - ремастированное переиздание студийного альбома джазового пианиста Сонни Кларка, первоначально выпущенного в 1958 году. В записи альбома также принимали участие саксофонист Джеки Маклин, тромбонист Арт Фермер, ударник Филли Джо Джонс и басист Пол Чемберс. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Американский джазовый пианист Sonny Clark (1931-1963) в основном играл в стиле хард-боп. Он не только принимал участие в записи многих известных джазменов, но и выступал в качестве бэнд-лидера. После себя музыкант оставил 11 альбомов (как лидер) и множество записей на сторонних пластинках - Бадди ДеФранко, Лу Дональдсон, Декстер Гордон, Тина Брукс и прочих музыкантов.

Отзывы о товаре 0602435791784, Clark, Sonny, Cool Struttin' виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435791784]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sonny Clark
Альбом (сингл)
Cool Struttin
Жанр
Jazz
Трек-лист
Cool Struttin, Blue Minor, Bells, Deep Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Classic Vinyl Series
Страна производитель
Германия
Описание
Cool Struttin - ремастированное переиздание студийного альбома джазового пианиста Сонни Кларка, первоначально выпущенного в 1958 году. В записи альбома также принимали участие саксофонист Джеки Маклин, тромбонист Арт Фермер, ударник Филли Джо Джонс и басист Пол Чемберс. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Американский джазовый пианист Sonny Clark (1931-1963) в основном играл в стиле хард-боп. Он не только принимал участие в записи многих известных джазменов, но и выступал в качестве бэнд-лидера. После себя музыкант оставил 11 альбомов (как лидер) и множество записей на сторонних пластинках - Бадди ДеФранко, Лу Дональдсон, Декстер Гордон, Тина Брукс и прочих музыкантов.
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Отзывы


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