Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Lonerism
Жанр
Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 810 руб.
В наличии
Код товара: 403230
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5 810 руб.
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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602537953004]
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Lonerism
Жанр
Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Be Above It
|A2
|Endors Toi
|A3
|Apocalypse Dreams
|B1
|Mind Mischief
|B2
|Music To Walk Home By
|B3
|Why Won't They Talk To Me
|C1
|Feels Like We Only Go Backwards
|C2
|Keep On Lying
|C3
|Elephant
|D1
|She Just Won't Believe Me
|D2
|Nothing That Has Happened So far Has Been Anything We Could Control
|D3
|Suns Coming Up
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Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0602537953004]
Исполнитель
Tame Impala
Альбом (сингл)
Lonerism
Жанр
Synth-pop, Indie Pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Великобритания
Track List
|A1
|Be Above It
|A2
|Endors Toi
|A3
|Apocalypse Dreams
|B1
|Mind Mischief
|B2
|Music To Walk Home By
|B3
|Why Won't They Talk To Me
|C1
|Feels Like We Only Go Backwards
|C2
|Keep On Lying
|C3
|Elephant
|D1
|She Just Won't Believe Me
|D2
|Nothing That Has Happened So far Has Been Anything We Could Control
|D3
|Suns Coming Up
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Tame Impala - Lonerism (0602537953004) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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