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Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка

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Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка - фото 1
Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка - фото 2
Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка - фото 3
Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Shovel Headed Kill Machine
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка - фото 1
  • Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка - фото 2
  • Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка - фото 3
  • Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711591
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка
5 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361596958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Shovel Headed Kill Machine
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Raze, Deathamphetamine, Karma's Messenger, Shudder To Think, Abomination, Altered Boy, Goin Going Gone, Now Thy Death Day Come, 44 Magnum Opus, Shovel Headed Kill Machine, Problems, Purge The World
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка

Shovel Headed Kill Machine — седьмой студийный альбом американской трэш-метал группы Exodus, выпущенный в 2005 году. Лимитированное переиздание на красном виниле. Для записи альбома были приглашены новые участники: место вокалиста занял Роб Дьюкс, он заменил Стива «Зетро» Сузу, Рика Ханолта на гитаре заменил Ли Элтус, а также за барабаны сел Пол Бостаф, для которого данная запись с Exodus является единственной. 3000 копий альбома было продано в первую неделю продаж, а к январю 2007 года только в США было продано уже более 23000 копий альбома!

Отзывы о товаре Exodus - Shovel Headed Kill Machine (coloured) (0727361596958) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361596958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Exodus
Альбом (сингл)
Shovel Headed Kill Machine
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Raze, Deathamphetamine, Karma's Messenger, Shudder To Think, Abomination, Altered Boy, Goin Going Gone, Now Thy Death Day Come, 44 Magnum Opus, Shovel Headed Kill Machine, Problems, Purge The World
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Shovel Headed Kill Machine — седьмой студийный альбом американской трэш-метал группы Exodus, выпущенный в 2005 году. Лимитированное переиздание на красном виниле. Для записи альбома были приглашены новые участники: место вокалиста занял Роб Дьюкс, он заменил Стива «Зетро» Сузу, Рика Ханолта на гитаре заменил Ли Элтус, а также за барабаны сел Пол Бостаф, для которого данная запись с Exodus является единственной. 3000 копий альбома было продано в первую неделю продаж, а к январю 2007 года только в США было продано уже более 23000 копий альбома!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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