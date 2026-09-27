0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0887828047314, Franz Ferdinand, Hits To The Head виниловая пластинка
Franz Ferdinand - британская инди-рок-группа, образованная в 2002 году в Глазго. В состав группы изначально входили Алекс Капранос (вокал, гитара, клавишные), Ник Маккарти (ритм-гитара, клавишные, бэк-вокал), Боб Харди (бас-гитара), Пол Томсон (ударные), но затем Маккарти в 2016 году временно покинул группу и он был заменён на Дино Бардота (гитара) и Джулиана Корри (клавишные, синтезатор, гитара). Группа известна как одна из самых популярных постпанк-ривайвл групп, попавших в топ-20 хитов Великобритании и продавших более 3 миллионов копий студийных альбомов (на момент 2009 года). Они были номинированы на несколько Грэмми и получили две Brit Awards и NME Awards. История группы началась с релиза дебютного EP Darts of Pleasure в 2003 году на лейбле Domino Records. Они получили признание после того, как заглавная песня с EP заняла 44 место в UK Singles Chart. В январе 2004 группа выпустила песню Take Me Out . Она тут же получила мировое признание, попала в чарты разных стран и принесла Franz Ferdinand номинацию на Грэмми в категории Лучшее рок-выступление дуэтом или группой. С тех пор эта песня стала визитной карточкой группы и получила одобрение критиков. Затем Franz Ferdinand выпустили одноимённый дебютный альбом 9 февраля 2004 года, который очень тепло был встречен музыкальными критиками. Альбом получил Mercury Prize и номинацию на Грэмми как Лучший альтернативный альбом.
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