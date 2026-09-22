Bryan Ferry - Frantic (coloured) (4099964039672) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Frantic
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб.
В наличии
Код товара: 719836
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964039672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Frantic
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
It’s All Over Now, Baby Blue, Cruel, Goin’ Down, Goddess of Love, Don’t Think Twice, It’s Alright, Nobody Loves Me, Ja Nun Hons Pris, A Fool For Love, Goodnight Irene, Hiroshima Mon Amour, San Simeon, One Way Love, I Thought
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х5
Вес, г.
300
Описание товара Bryan Ferry - Frantic (coloured) (4099964039672) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It’s All Over Now, Baby Blue, Cruel, Goin’ Down, Goddess of Love, Don’t Think Twice, It’s Alright, Nobody Loves Me, Ja Nun Hons Pris, A Fool For Love, Goodnight Irene, Hiroshima Mon Amour, San Simeon, One Way Love, I Thought
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Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964039672]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Frantic
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
It’s All Over Now, Baby Blue, Cruel, Goin’ Down, Goddess of Love, Don’t Think Twice, It’s Alright, Nobody Loves Me, Ja Nun Hons Pris, A Fool For Love, Goodnight Irene, Hiroshima Mon Amour, San Simeon, One Way Love, I Thought
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
голубой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It’s All Over Now, Baby Blue, Cruel, Goin’ Down, Goddess of Love, Don’t Think Twice, It’s Alright, Nobody Loves Me, Ja Nun Hons Pris, A Fool For Love, Goodnight Irene, Hiroshima Mon Amour, San Simeon, One Way Love, I Thought
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Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bryan Ferry - Frantic (coloured) (4099964039672) виниловая пластинка - по цене 5630 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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