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Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) - фото 1
Виниловая пластинка Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) - фото 2
Виниловая пластинка Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) - фото 1
  • Виниловая пластинка Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) - фото 2
  • Виниловая пластинка Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626171
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинка

Blind Rage не так динамичен, как Blood Of The Nations, но он лучше, чем Stalingrad, тоже отличный альбом. Из этой новой порции классики Blind Rage больше всего напоминает о (первом) расцвете Accept, с риффами и припевами, напоминающими материал Restless And Wild и Metal Heart. После того, как Stampede достойно открывает альбом, сметая все на своем пути, Dying Breed отдает дань уважения всем вашим любимым пионерам и легендам хэви-метала - группе, к которой Accept действительно принадлежат.

Отзывы о товаре Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Blind Rage не так динамичен, как Blood Of The Nations, но он лучше, чем Stalingrad, тоже отличный альбом. Из этой новой порции классики Blind Rage больше всего напоминает о (первом) расцвете Accept, с риффами и припевами, напоминающими материал Restless And Wild и Metal Heart. После того, как Stampede достойно открывает альбом, сметая все на своем пути, Dying Breed отдает дань уважения всем вашим любимым пионерам и легендам хэви-метала - группе, к которой Accept действительно принадлежат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Accept, Blind Rage (coloured) (4065629625313) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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