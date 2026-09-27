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Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка

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Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 1
Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 2
Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 3
Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 4
Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 5
Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 6
Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 7
Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Vaughan Stevie Ray
Альбом (сингл)
Live At Carnegie Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 1
  • Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 2
  • Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 3
  • Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 4
  • Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 5
  • Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 6
  • Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 7
  • Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720508
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка
5 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469538072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Vaughan Stevie Ray
Альбом (сингл)
Live At Carnegie Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Scuttle Buttin', Testifyin', Love Struck Baby, Honey Bee, Cold Shot, Letter To My Girlfriend, Dirty Pool, Pride And Joy, The Things I Used To Do, C.O.D., Iced Over, Lenny, Rude Mood
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis

Отзывы о товаре Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469538072]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Vaughan Stevie Ray
Альбом (сингл)
Live At Carnegie Hall
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Scuttle Buttin', Testifyin', Love Struck Baby, Honey Bee, Cold Shot, Letter To My Girlfriend, Dirty Pool, Pride And Joy, The Things I Used To Do, C.O.D., Iced Over, Lenny, Rude Mood
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Coeur Ardent - Vanessa Paradis, Bouquet Final - Vanessa Paradis, Tr?sor - Vanessa Paradis, Le Retour Des Beaux Jours - Vanessa Paradis, Rendez-Vous - Vanessa Paradis, ?l?ments - Vanessa Paradis, Make You Mine - Vanessa Paradis, Les ?pines Du Coeur - Vanessa Paradis, ?l?gie - Vanessa Paradis, Un Amour De Jeunesse - Vanessa Paradis, Les Initiales Des Anges - Vanessa Paradis, I Am Alive - Vanessa Paradis
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Vaughan Stevie Ray - Live At Carnegie Hall (8718469538072) виниловая пластинка - купить по цене 5580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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