Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Avonmore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб.
В наличии
Код товара: 718136
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964163407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Avonmore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Loop De Li, Midnight Train, Soldier Of Fortune, Driving Me Wild, A Special Kind Of Guy, Avonmore, Lost, One Night Stand, Send in the Clowns, Johnny & Mary
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Loop De Li, Midnight Train, Soldier Of Fortune, Driving Me Wild, A Special Kind Of Guy, Avonmore, Lost, One Night Stand, Send in the Clowns, Johnny & Mary
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964163407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Avonmore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Loop De Li, Midnight Train, Soldier Of Fortune, Driving Me Wild, A Special Kind Of Guy, Avonmore, Lost, One Night Stand, Send in the Clowns, Johnny & Mary
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Loop De Li, Midnight Train, Soldier Of Fortune, Driving Me Wild, A Special Kind Of Guy, Avonmore, Lost, One Night Stand, Send in the Clowns, Johnny & Mary
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Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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