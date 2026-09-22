Top.Mail.Ru
Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 1
Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 2
Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 3
Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 4
Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Avonmore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 1
  • Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 2
  • Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 3
  • Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 4
  • Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718136
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка
5 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964163407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Avonmore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Loop De Li, Midnight Train, Soldier Of Fortune, Driving Me Wild, A Special Kind Of Guy, Avonmore, Lost, One Night Stand, Send in the Clowns, Johnny & Mary
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Loop De Li, Midnight Train, Soldier Of Fortune, Driving Me Wild, A Special Kind Of Guy, Avonmore, Lost, One Night Stand, Send in the Clowns, Johnny & Mary



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[4099964163407]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bryan Ferry
Альбом (сингл)
Avonmore
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Loop De Li, Midnight Train, Soldier Of Fortune, Driving Me Wild, A Special Kind Of Guy, Avonmore, Lost, One Night Stand, Send in the Clowns, Johnny & Mary
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Loop De Li, Midnight Train, Soldier Of Fortune, Driving Me Wild, A Special Kind Of Guy, Avonmore, Lost, One Night Stand, Send in the Clowns, Johnny & Mary


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bryan Ferry - Avonmore (Red) (4099964163407) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...