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Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка

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Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 11
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 12
Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Diving Board
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 11
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 12
  • Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 670 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632729
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка
5 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602455160850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Diving Board
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Oceans Away, Oscar Wilde Gets Out, A Town Called Jubilee, The Ballad Of Blind Tom, Dream #1, My Quicksand, Cant Stay Alone Tonight, Voyeur, Home Again, Take This Dirty Water, Dream #2, The Fever Waltz, Mexican Vacation (Kids In The Candlelight), Dream #3, The Diving Board

Отзывы о товаре Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602455160850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Elton John
Альбом (сингл)
The Diving Board
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Oceans Away, Oscar Wilde Gets Out, A Town Called Jubilee, The Ballad Of Blind Tom, Dream #1, My Quicksand, Cant Stay Alone Tonight, Voyeur, Home Again, Take This Dirty Water, Dream #2, The Fever Waltz, Mexican Vacation (Kids In The Candlelight), Dream #3, The Diving Board
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - The Diving Board (0602455160850) виниловая пластинка - стоимость товара 5670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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