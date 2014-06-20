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Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка

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Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 1
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 2
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 3
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 4
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 5
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 6
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 7
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 8
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 9
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 10
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.06.2014
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 1
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 2
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 3
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 4
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 5
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 6
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 7
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 8
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 9
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 10
  • Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 
Начислим 182 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 99443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка
5 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция SHEERAN, ED
filter_none Товар входит в коллекцию SHEERAN, ED

Коллекция SHEERAN, ED


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.06.2014
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка

Track List

A1One
A2I'm A Mess
A3Sing
B1Don't
B2Nina
B3Photograph
C1Bloodstream
C2Tenerife Sea
C3Runaway
D1The Man
D2Thinking Out Loud
D3Afire Love

Отзывы о товаре Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.06.2014
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1One
A2I'm A Mess
A3Sing
B1Don't
B2Nina
B3Photograph
C1Bloodstream
C2Tenerife Sea
C3Runaway
D1The Man
D2Thinking Out Loud
D3Afire Love
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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