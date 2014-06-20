Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.06.2014
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
В наличии
Код товара: 99443
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.06.2014
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка
Track List
|A1
|One
|A2
|I'm A Mess
|A3
|Sing
|B1
|Don't
|B2
|Nina
|B3
|Photograph
|C1
|Bloodstream
|C2
|Tenerife Sea
|C3
|Runaway
|D1
|The Man
|D2
|Thinking Out Loud
|D3
|Afire Love
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
8.26E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
20.06.2014
Исполнитель
Ed Sheeran
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок, Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Track List
|A1
|One
|A2
|I'm A Mess
|A3
|Sing
|B1
|Don't
|B2
|Nina
|B3
|Photograph
|C1
|Bloodstream
|C2
|Tenerife Sea
|C3
|Runaway
|D1
|The Man
|D2
|Thinking Out Loud
|D3
|Afire Love
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Sheeran, Ed, X (0825646285877) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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