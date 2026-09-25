Various Artists - Now Yearbook The Vault 1981 (coloured) (0198029011319) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1981 (coloured) (0198029011319) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Simple Minds–Sweat In Bullet (Remix/Remastered 2021), Spandau Ballet–Paint Me Down, Heaven 17–(We Don't Need This) Fascist Groove Thang (Remastered 2006), Eurythmics, Annie Lennox, David A. Stewart–Never Gonna Cry Again, John Foxx–Europe After The Rain, Gary Numan, Dramatis–Love Needs No Disguise, Altered Images–Dead Pop Stars, Adam And The Ants–Young Parisians, Rick James–Super Freak, Sister Sledge–All American Girls, Chaka Khan–What Cha' Gonna Do For Me, Freeez–Flying High, Shakatak–Living In The UK, Level 42–Love Games (7" Version), Sheila Hylton–The Bed's Too Big Without You (Single Version), Bruce Springsteen–The River, John Cougar Mellencamp–Ain't Even Done With The Night, REO Speedwagon–In Your Letter, Billy Joel–Say Goodbye To Hollywood - Live (Remastered), Elton John–Nobody Wins (Remastered 2022), Joan Armatrading–I'm Lucky, The Alan Parsons Project–Time, The Pretenders–Louie Louie, Pat Benatar–Fire And Ice (2005 Remaster), Generation X (4)–Dancing With Myself (7" Version), Echo & The Bunnymen–A Promise, The Teardrop Explodes–Colours Fly Away, Dexys Midnight Runners–Show Me, Joe Jackson–Jumpin' Jive (Album Version/Remastered 1999), The Manhattan Transfer–Boy From New York City, The Creatures–Mad Eyed Screamer, The Cure–Primary, New Order–Procession, The Psychedelic Furs–Dumb Waiters (Single Version), The Clash–This Is Radio Clash, Scritti Politti–The "Sweetest Girl" (7" Version), The Undertones–It's Going To Happen!, Squeeze (2)–Is That Love?, Deborah Harry–The Jam Was Moving, Donna Summer–Cold Love (Edit), Commodores–Lady (You Bring Me Up) (Single Version), Steve Winwood–While You See A Chance (Single Version), Journey–Who's Crying Now, Rush–Tom Sawyer, Meat Loaf–I'm Gonna Love Her For Both Of Us (European Edit)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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