Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bruce Springsteen–Hungry Heart, Billy Joel–You May Be Right, Blondie–The Hardest Part (Remastered 2020), Ramones–Do You Remember Rock 'N' Roll Radio (2002 Remaster), The Revillos–Motorbike Beat, The B-52's–Give Me Back My Man, Echo & The Bunnymen–Rescue, The Teardrop Explodes–When I Dream (Single Version), Donna Summer–Sunset People, Shalamar–Right In The Socket (7" Version), The Manhattan Transfer–Twilight Zone / Twilight Tone, Wilton Felder & Bobby Womack–Inherit The Wind (Edited Version), Level 42–Love Meeting Love (Album Mix Edit), Brenda Russell (2)–In The Thick Of It, Joan Armatrading–Rosie, Sparks–When I'm With You, Ultravox–Passing Strangers, Orchestral Manoeuvres In The Dark–Red Frame / White Light, John Foxx–Burning Car, The Human League–Only After Dark (2003 Remaster), The Buggles–Clean, Clean (Edit), New Musik–This World Of Water, The Tourists–Don't Say I Told You So, Dexys Midnight Runners–Dance Stance, Squeeze (2)–Pulling Mussels (From The Shell), XTC–Generals And Majors (Edit), The Clash–The Call Up, Junior Murvin–Police & Thieves (Single Version), The Bodysnatchers–Let's Do Rocksteady, Kurtis Blow–The Breaks, Elton John–Sartorial Elegance, Paul Simon–Late In The Evening, Linda Ronstadt–Hurt So Bad, Carly Simon–Jesse, Robert Palmer–Looking For Clues (Single Version Remix), Bill Nelson–Do You Dream In Colour, The Cars–Touch And Go, Pat Benatar–We Live For Love (Remastered 2005), Journey–Any Way You Want It, Saxon–Wheels Of Steel (7" Version) (1997 Remaster), Girlschool–Race With The Devil, Iron Maiden–Running Free (2015 Remaster), Phil Lynott–Dear Miss Lonely Hearts, UFO (5)–Young Blood, ZZ Top–Cheap Sunglasses
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDeep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Various Artists - Now Yearbook The Vault 1980 (coloured) (0198028435819) виниловая пластинка