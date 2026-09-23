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Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка

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Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 1
Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 2
Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 3
Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 4
Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
Omega
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 1
  • Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 2
  • Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 3
  • Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 4
  • Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG RECORDS
Barcode
[0885513025913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
Omega
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка

Omega - второй англоязычный альбом одноимённой венгерской группы, вышедший в 1973 году. Переиздание 2022 года. Издание на черном виниле. Omеga - венгерская рок-группа, образована в сентябре 1962 года в Будапеште. Omega - одна из наиболее известных венгерских музыкальных групп. Основана клавишником Ласло Бенкё и гитаристом Яношом Кобором. Кроме них, в первоначальном составе группы были второй гитарист Ференц Торноцки, барабанщик Тамаш Кюнстлер и бас-гитарист Иштван Варшаньи. Группе Omega принадлежит рекорд Венгрии среди венгерских исполнителей по общему числу проданных в Венгрии записей - более 7 млн. экземпляров альбомов и синглов (второе место занимает группа Neoton Familia). Также группе Omega принадлежит рекорд Венгрии среди венгерских исполнителей по числу продаж конкретного альбома: альбом Gammapolis (1979 год) был продан в количестве более 700 тысяч копий (рекорд среди синглов также принадлежит группе Neoton Familia: их сингл Sandokan 1983 года был продан в количестве более 400 тысяч копий.)

Отзывы о товаре Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
MIG RECORDS
Barcode
[0885513025913]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
OMEGA
Альбом (сингл)
Omega
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Omega - второй англоязычный альбом одноимённой венгерской группы, вышедший в 1973 году. Переиздание 2022 года. Издание на черном виниле. Omеga - венгерская рок-группа, образована в сентябре 1962 года в Будапеште. Omega - одна из наиболее известных венгерских музыкальных групп. Основана клавишником Ласло Бенкё и гитаристом Яношом Кобором. Кроме них, в первоначальном составе группы были второй гитарист Ференц Торноцки, барабанщик Тамаш Кюнстлер и бас-гитарист Иштван Варшаньи. Группе Omega принадлежит рекорд Венгрии среди венгерских исполнителей по общему числу проданных в Венгрии записей - более 7 млн. экземпляров альбомов и синглов (второе место занимает группа Neoton Familia). Также группе Omega принадлежит рекорд Венгрии среди венгерских исполнителей по числу продаж конкретного альбома: альбом Gammapolis (1979 год) был продан в количестве более 700 тысяч копий (рекорд среди синглов также принадлежит группе Neoton Familia: их сингл Sandokan 1983 года был продан в количестве более 400 тысяч копий.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Omega - Omega (0885513025913) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4400 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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