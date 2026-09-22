Top.Mail.Ru
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 1
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 2
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 3
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 4
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 5
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 6
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 7
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 8
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 9
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 10
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 11
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 12
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 13
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 14
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 15
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 16
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 17
Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 1
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 2
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 3
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 4
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 5
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 6
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 7
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 8
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 9
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 10
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 11
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 12
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 13
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 14
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 15
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 16
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 17
  • Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717646
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х23х9
Вес, кг.
1.4

Описание товара Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G

Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...