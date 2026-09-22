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Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц

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Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 1
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 2
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 3
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 4
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 5
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 6
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 7
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 8
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 9
Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 1
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 2
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 3
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 4
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 5
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 6
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 7
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 8
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 9
  • Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719083
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Характеристики

Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х7
Вес, г.
960

Описание товара Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц

Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) - компактная модель среднего класса для домашних и игровых ПК, где важны актуальные технологии NVIDIA и умеренное энергопотребление без перехода в тяжёлый high-end. Такой формат чаще выбирают под Full HD и 1440p с прицелом на современные движки и поддержку AI-функций в играх и приложениях.

Для кого и под какие задачи

Эта RTX 5060 подходит геймерам, которые хотят стабильный FPS в популярных тайтлах и готовы разумно настраивать графику, чтобы держать баланс между качеством и производительностью. Также карта уместна для домашнего монтажа и повседневной работы с контентом, когда важны аппаратные кодеки и поддержка современных API, а не максимальные цифры в каждом бенчмарке.

Архитектура и память

По спецификациям Palit здесь 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и скорость памяти 28 Gbps, что даёт пропускную способность 448 GB/s и хорошо ложится в типовые сценарии 1080p/1440p. Частоты заявлены как 2280 МГц (Graphics Clock) и до 2512 МГц (Boost), то есть это заводской OC без необходимости ручной настройки "с первого дня".

Подключения и охлаждение

Видеовыходы - HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, поэтому карта подходит и под современные мониторы с высокой герцовкой, и под подключение нескольких дисплеев в рабочем месте. Плата выполнена в 2-слотовом формате с размерами 262.1?126.3?40.1 мм, что обычно удобно для большинства mid-tower и части компактных корпусов.

Важные нюансы перед покупкой

Энергопотребление указано 145 Вт, питание - один 8-pin, а рекомендуемая мощность системы - 550 Вт, и это хороший ориентир, если сборка не предполагает "горячий" процессор и много накопителей. В 2025 году 8 ГБ VRAM остаются рабочим компромиссом, но в отдельных играх на 1440p может потребоваться аккуратнее выбирать текстуры и тяжёлые эффекты, чтобы избежать подфризов из-за нехватки памяти.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц




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Характеристики
Бренд
Palit
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2280
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
262.1
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Palit GeForce RTX 5060 Infinity 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) - компактная модель среднего класса для домашних и игровых ПК, где важны актуальные технологии NVIDIA и умеренное энергопотребление без перехода в тяжёлый high-end. Такой формат чаще выбирают под Full HD и 1440p с прицелом на современные движки и поддержку AI-функций в играх и приложениях.

Для кого и под какие задачи

Эта RTX 5060 подходит геймерам, которые хотят стабильный FPS в популярных тайтлах и готовы разумно настраивать графику, чтобы держать баланс между качеством и производительностью. Также карта уместна для домашнего монтажа и повседневной работы с контентом, когда важны аппаратные кодеки и поддержка современных API, а не максимальные цифры в каждом бенчмарке.

Архитектура и память

По спецификациям Palit здесь 8 ГБ GDDR7, 128-битная шина и скорость памяти 28 Gbps, что даёт пропускную способность 448 GB/s и хорошо ложится в типовые сценарии 1080p/1440p. Частоты заявлены как 2280 МГц (Graphics Clock) и до 2512 МГц (Boost), то есть это заводской OC без необходимости ручной настройки "с первого дня".

Подключения и охлаждение

Видеовыходы - HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b, поэтому карта подходит и под современные мониторы с высокой герцовкой, и под подключение нескольких дисплеев в рабочем месте. Плата выполнена в 2-слотовом формате с размерами 262.1?126.3?40.1 мм, что обычно удобно для большинства mid-tower и части компактных корпусов.

Важные нюансы перед покупкой

Энергопотребление указано 145 Вт, питание - один 8-pin, а рекомендуемая мощность системы - 550 Вт, и это хороший ориентир, если сборка не предполагает "горячий" процессор и много накопителей. В 2025 году 8 ГБ VRAM остаются рабочим компромиссом, но в отдельных играх на 1440p может потребоваться аккуратнее выбирать текстуры и тяжёлые эффекты, чтобы избежать подфризов из-за нехватки памяти.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


Видеокарта Palit RTX5060 INFINITY 2 OC 8GB GDDR7 (NE75060V19P1-GB2063L) 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2512 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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