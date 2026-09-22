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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M)

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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 1
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 2
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 3
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 4
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 5
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 6
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 7
Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 1
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 2
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 3
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 4
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 5
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 6
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 7
  • Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717852
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Характеристики

Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х45х25
Вес, кг.
1.24

Описание товара Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M)

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White Edition 8GB - двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell в белом корпусе, рассчитанная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на аккуратный внешний вид и стабильный QHD-гейминг. Модификация Twin Edge OC White сочетает 8 ГБ GDDR7, заводской разгон и компактный двухслотовый форм-фактор, подходящий для большинства современных корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Twin Edge OC White Edition подойдёт геймерам, которые хотят собрать светлую или витринную систему и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх при 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Карта также интересна создателям контента и стримерам, для которых важны и производительность, и внешний вид сборки, особенно в корпусах с боковым стеклом и подсветкой.

Архитектура и производительность

По спецификациям Twin Edge OC White сохраняет 8 ГБ GDDR7 и 128-битную шину RTX 5060, при этом заводской разгон повышает частоты ядра относительно референса и даёт небольшой прирост FPS. Высокая скорость памяти GDDR7 улучшает работу с тяжёлыми текстурами и сложными сценами, а поддержка DLSS 4 помогает удерживать плавность даже при включённой трассировке лучей.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена несколькими DisplayPort и HDMI 2.1, что позволяет строить конфигурации с несколькими мониторами и 4K-панелями. Двухвентиляторный белый кулер Twin Edge с плотным радиатором и оптимизированным воздушным потоком обеспечивает более низкие температуры и тише работу по сравнению с одновентиляторными решениями, особенно в корпусах с фронтальными вентиляторами.

Важные нюансы перед покупкой

Белый корпус и компактность не отменяют требований к питанию и вентиляции: для стабильной работы важно предусмотреть блок питания с достаточным запасом по мощности и корректной разводкой кабелей, а также обеспечить приток холодного воздуха в зоне видеокарты. При планировании апгрейда стоит помнить, что RTX 5060 Twin Edge OC White остаётся решением среднего класса, и для долгосрочного 4K-гейминга с максимальными настройками логично сравнить её с более старшими картами серии RTX 50.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M)




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Характеристики
Бренд
ZOTAC
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Длина видеокарты (PCB), мм
220.5
Страна производитель
Китай
Описание

ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Twin Edge OC White Edition 8GB - двухвентиляторная видеокарта на архитектуре NVIDIA Blackwell в белом корпусе, рассчитанная на игровые и дизайнерские сборки с акцентом на аккуратный внешний вид и стабильный QHD-гейминг. Модификация Twin Edge OC White сочетает 8 ГБ GDDR7, заводской разгон и компактный двухслотовый форм-фактор, подходящий для большинства современных корпусов.

Для кого и под какие задачи

RTX 5060 Twin Edge OC White Edition подойдёт геймерам, которые хотят собрать светлую или витринную систему и рассчитывают на комфортный FPS в современных играх при 1080p и 1440p с использованием DLSS 4 и трассировки лучей. Карта также интересна создателям контента и стримерам, для которых важны и производительность, и внешний вид сборки, особенно в корпусах с боковым стеклом и подсветкой.

Архитектура и производительность

По спецификациям Twin Edge OC White сохраняет 8 ГБ GDDR7 и 128-битную шину RTX 5060, при этом заводской разгон повышает частоты ядра относительно референса и даёт небольшой прирост FPS. Высокая скорость памяти GDDR7 улучшает работу с тяжёлыми текстурами и сложными сценами, а поддержка DLSS 4 помогает удерживать плавность даже при включённой трассировке лучей.

Подключения и охлаждение

Карта использует PCIe 5.0 и оснащена несколькими DisplayPort и HDMI 2.1, что позволяет строить конфигурации с несколькими мониторами и 4K-панелями. Двухвентиляторный белый кулер Twin Edge с плотным радиатором и оптимизированным воздушным потоком обеспечивает более низкие температуры и тише работу по сравнению с одновентиляторными решениями, особенно в корпусах с фронтальными вентиляторами.

Важные нюансы перед покупкой

Белый корпус и компактность не отменяют требований к питанию и вентиляции: для стабильной работы важно предусмотреть блок питания с достаточным запасом по мощности и корректной разводкой кабелей, а также обеспечить приток холодного воздуха в зоне видеокарты. При планировании апгрейда стоит помнить, что RTX 5060 Twin Edge OC White остаётся решением среднего класса, и для долгосрочного 4K-гейминга с максимальными настройками логично сравнить её с более старшими картами серии RTX 50.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Видеокарта Zotac RTX5060 TWIN EDGE OC WHITE ED 8GB GDDR7 (ZT-B50600Q-10M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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