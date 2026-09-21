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Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F)

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Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 1
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 2
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 3
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 4
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 5
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 6
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 7
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 8
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 9
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 10
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 11
Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3070 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
1575
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 1
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 2
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 3
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 4
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 5
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 6
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 7
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 8
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 9
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 10
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 11
  • Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696363
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Характеристики

Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
1575
Частота видеопамяти
1188
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
292
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х50х35
Вес, кг.
1.34

Описание товара Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F)

Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - это мощное решение на базе GeForce RTX 3070 Ti в белом корпусе для игровых систем и рабочих станций с прицелом на QHD-разрешение и высокие настройки графики.

Для кого и под какие задачи

Такая видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti уместна в сборках для современных AAA-игр, стриминга и монтажа, где нужен высокий FPS и стабильное поведение системы под нагрузкой. В рабочих конфигурациях фрилансеров и небольших студий она подойдёт для обработки фото и видео, 3D-сцен и визуализации, при этом для бизнес-критичных задач важно отдельно продумывать резервирование по питанию и хранению данных, а не полагаться только на один GPU.

Производительность и архитектура

Графический процессор GeForce RTX 3070 Ti (архитектура Ampere, чип GA104) располагает 6144 шейдерными ядрами, поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологии DLSS, что ускоряет как игры, так и ряд профессиональных приложений. Объём видеопамяти 8 ГБ GDDR6X с 256-битной шиной и высокой пропускной способностью обеспечивает комфортный запас для QHD-гейминга и сложных сцен, но при регулярной работе с тяжёлым 4K-контентом стоит заранее оценить требования конкретных проектов к VRAM.

Охлаждение и конструкция

Модель NF307TI86F использует трёхвентиляторную систему охлаждения и массивный радиатор, рассчитанные на длительные игровые и рабочие сессии без резкого падения частот ядра. Трёхслотовый форм-фактор и увеличенная длина требуют совместимого корпуса с запасом по длине и хорошо организованным воздушным потоком, иначе возможен рост температур и шума при продолжительной нагрузке.

Подключения и совместимость

Видеокарта Sinotex Ninja GeForce RTX 3070 Ti устанавливается в слот PCI-Express и ориентируется на блок питания от 750 Вт, что важно учитывать при апгрейде старых систем. Набор видеовыходов включает три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1, что позволяет подключать несколько мониторов, в том числе высокочастотные QHD-панели и 4K-экраны, используя адаптер как в играх, так и в профессиональных задачах.

Важные нюансы перед покупкой

GeForce RTX 3070 Ti в исполнении Ninja отличается заметным энергопотреблением и тепловыделением, поэтому критичны качественный блок питания, нормальная вентиляция корпуса и реалистичные ожидания по уровню шума при высокой нагрузке. Объём видеопамяти 8 ГБ остаётся достаточным для большинства сценариев в QHD и монтажа, но при планах на долгую работу с тяжёлыми 4K-проектами имеет смысл заранее сопоставить требования используемого софта с возможностями адаптера и параллельно выстроить стратегию регулярных бэкапов и резервирования, независимо от выбранной модели.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F)




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Характеристики
Бренд
SINOTEX Ninja
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
1575
Частота видеопамяти
1188
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
292
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - это мощное решение на базе GeForce RTX 3070 Ti в белом корпусе для игровых систем и рабочих станций с прицелом на QHD-разрешение и высокие настройки графики.

Для кого и под какие задачи

Такая видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti уместна в сборках для современных AAA-игр, стриминга и монтажа, где нужен высокий FPS и стабильное поведение системы под нагрузкой. В рабочих конфигурациях фрилансеров и небольших студий она подойдёт для обработки фото и видео, 3D-сцен и визуализации, при этом для бизнес-критичных задач важно отдельно продумывать резервирование по питанию и хранению данных, а не полагаться только на один GPU.

Производительность и архитектура

Графический процессор GeForce RTX 3070 Ti (архитектура Ampere, чип GA104) располагает 6144 шейдерными ядрами, поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологии DLSS, что ускоряет как игры, так и ряд профессиональных приложений. Объём видеопамяти 8 ГБ GDDR6X с 256-битной шиной и высокой пропускной способностью обеспечивает комфортный запас для QHD-гейминга и сложных сцен, но при регулярной работе с тяжёлым 4K-контентом стоит заранее оценить требования конкретных проектов к VRAM.

Охлаждение и конструкция

Модель NF307TI86F использует трёхвентиляторную систему охлаждения и массивный радиатор, рассчитанные на длительные игровые и рабочие сессии без резкого падения частот ядра. Трёхслотовый форм-фактор и увеличенная длина требуют совместимого корпуса с запасом по длине и хорошо организованным воздушным потоком, иначе возможен рост температур и шума при продолжительной нагрузке.

Подключения и совместимость

Видеокарта Sinotex Ninja GeForce RTX 3070 Ti устанавливается в слот PCI-Express и ориентируется на блок питания от 750 Вт, что важно учитывать при апгрейде старых систем. Набор видеовыходов включает три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1, что позволяет подключать несколько мониторов, в том числе высокочастотные QHD-панели и 4K-экраны, используя адаптер как в играх, так и в профессиональных задачах.

Важные нюансы перед покупкой

GeForce RTX 3070 Ti в исполнении Ninja отличается заметным энергопотреблением и тепловыделением, поэтому критичны качественный блок питания, нормальная вентиляция корпуса и реалистичные ожидания по уровню шума при высокой нагрузке. Объём видеопамяти 8 ГБ остаётся достаточным для большинства сценариев в QHD и монтажа, но при планах на долгую работу с тяжёлыми 4K-проектами имеет смысл заранее сопоставить требования используемого софта с возможностями адаптера и параллельно выстроить стратегию регулярных бэкапов и резервирования, независимо от выбранной модели.



Теги товара: NVIDIA GeForce
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Видеокарта Ninja (Sinotex) RTX 3070Ti 8GB GDDR6X 256BIT (NF307TI86F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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