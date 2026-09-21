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Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2)

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Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 1
Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 2
Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 3
Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 4
Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 5
Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 6
Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3070 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
1580
Охлаждение
активное
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 1
  • Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 2
  • Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 3
  • Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 4
  • Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 5
  • Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 6
  • Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 696371
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
1580
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х43х38
Вес, кг.
1.6

Описание товара Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2)

Видеокарта AFOX на базе мощного графического процессора GeForce RTX 3070 Ti отлично справится с любыми современными задачами — от требовательных игр до работы с графикой. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6X гарантируют стабильную производительность, плавную работу и мгновенный отклик в самых динамичных сценах. Высокая частота графического процессора — 1580 МГц — обеспечивает отличную скорость, а разрядность шины в 256 bit позволяет добиться впечатляющей детализации без потери качества. Одновременно подключайте до четырёх мониторов — для максимального погружения в работу или развлечения. Активное охлаждение поддерживает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Интерфейс PCI-E 4.0 — для быстрой передачи данных между системой и видеокартой.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
1580
Частота видеопамяти
19000
Охлаждение
активное
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
256 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX на базе мощного графического процессора GeForce RTX 3070 Ti отлично справится с любыми современными задачами — от требовательных игр до работы с графикой. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6X гарантируют стабильную производительность, плавную работу и мгновенный отклик в самых динамичных сценах. Высокая частота графического процессора — 1580 МГц — обеспечивает отличную скорость, а разрядность шины в 256 bit позволяет добиться впечатляющей детализации без потери качества. Одновременно подключайте до четырёх мониторов — для максимального погружения в работу или развлечения. Активное охлаждение поддерживает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Интерфейс PCI-E 4.0 — для быстрой передачи данных между системой и видеокартой.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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