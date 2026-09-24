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Уцененный товар Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 717455
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Уцененный товар Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние, 717455

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Уценка
Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - фото 2
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Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - фото 1
  • Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - фото 2
  • Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - фото 3
  • Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
1 880 руб.  4 690 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717455
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние
1 880 руб. -60%
4 690 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюги
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
голубой
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
постоянная подача паравертикальное отпариваниепротивокапельная системапаровой удар
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х14
Вес, кг.
1

Описание товара Уцененный товар Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние

Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, утюг, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Утюги
Максимальная мощность, Вт
2200
Цвет
голубой
Объём резервуара для воды
300
Насадка для деликатных тканей
нет
Материал подошвы
керамика
Паровой удар
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
160
Длина сетевого шнура
1.9
Функции и особенности
постоянная подача паравертикальное отпариваниепротивокапельная системапаровой удар
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: демо версия Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, утюг, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Утюг Philips DST3020/20 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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