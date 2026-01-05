Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black
Смартфоны Infinix представляют собой удачное сочетание производительности, современного дизайна и продвинутых функций, что делает их отличным выбором для пользователей, ценящих как функциональность, так и эстетику. Рассмотрим один из таких смартфонов с впечатляющими характеристиками. Смартфон оснащен высококачественным экраном с диагональю 6,78 дюйма, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Сердцем устройства является восьмиядерный процессор MediaTek Helio G200, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. Смартфон работает под управлением операционной системы Android, что открывает доступ к множеству приложений и сервисов. Для хранения данных и приложений предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет не думать о нехватке места. В дополнение к этому, 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу всех приложений и игр. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет пользователю быть на связи и в личных, и в рабочих вопросах. Важной характеристикой является наличие сканера отпечатка пальца, обеспечивающего дополнительную безопасность личных данных. Аккумулятор смартфона емкостью 5160 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки. В режиме ожидания устройство может работать до 742 часов, что обеспечивает уверенность в любой ситуации. Бренд уделил внимание и защите устройства, оснастив его классом защиты IP64, который обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам. Материал корпуса — высококачественный пластик, что обеспечивает прочность и легкость устройства. Вес смартфона составляет всего 0,155 кг, благодаря чему он удобен в использовании и транспортировке. Кроме того, смартфон поддерживает современные системы навигации, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что делает его отличным помощником в путешествиях. Все эти характеристики делают смартфон Infinix отличным выбором для тех, кто ищет надежное, функциональное и стильное устройство.
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Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, шустрый не тупит. От такого подарка на нг ребенок 11 лет доволен
Отзывы о товаре Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон, шустрый не тупит. От такого подарка на нг ребенок 11 лет доволен