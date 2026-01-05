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Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black

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Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro+
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
MediaTek Helio G200
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
14 570 руб.  21 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717095
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Адаптер для зарядки, Кабель, Защитная пленка (наклеена), Чехол, Булавка для сим-карты, Инструкция
Линейка
Infinix Hot 60 Pro+
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
742
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
472

Описание товара Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black

Смартфоны Infinix представляют собой удачное сочетание производительности, современного дизайна и продвинутых функций, что делает их отличным выбором для пользователей, ценящих как функциональность, так и эстетику. Рассмотрим один из таких смартфонов с впечатляющими характеристиками. Смартфон оснащен высококачественным экраном с диагональю 6,78 дюйма, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Сердцем устройства является восьмиядерный процессор MediaTek Helio G200, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. Смартфон работает под управлением операционной системы Android, что открывает доступ к множеству приложений и сервисов. Для хранения данных и приложений предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет не думать о нехватке места. В дополнение к этому, 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу всех приложений и игр. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет пользователю быть на связи и в личных, и в рабочих вопросах. Важной характеристикой является наличие сканера отпечатка пальца, обеспечивающего дополнительную безопасность личных данных. Аккумулятор смартфона емкостью 5160 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки. В режиме ожидания устройство может работать до 742 часов, что обеспечивает уверенность в любой ситуации. Бренд уделил внимание и защите устройства, оснастив его классом защиты IP64, который обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам. Материал корпуса — высококачественный пластик, что обеспечивает прочность и легкость устройства. Вес смартфона составляет всего 0,155 кг, благодаря чему он удобен в использовании и транспортировке. Кроме того, смартфон поддерживает современные системы навигации, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что делает его отличным помощником в путешествиях. Все эти характеристики делают смартфон Infinix отличным выбором для тех, кто ищет надежное, функциональное и стильное устройство.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Малькова Кристина

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, шустрый не тупит. От такого подарка на нг ребенок 11 лет доволен



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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Адаптер для зарядки, Кабель, Защитная пленка (наклеена), Чехол, Булавка для сим-карты, Инструкция
Линейка
Infinix Hot 60 Pro+
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Развернуть
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
742
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Infinix представляют собой удачное сочетание производительности, современного дизайна и продвинутых функций, что делает их отличным выбором для пользователей, ценящих как функциональность, так и эстетику. Рассмотрим один из таких смартфонов с впечатляющими характеристиками. Смартфон оснащен высококачественным экраном с диагональю 6,78 дюйма, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Сердцем устройства является восьмиядерный процессор MediaTek Helio G200, обеспечивающий высокую производительность и плавную работу в многозадачном режиме. Смартфон работает под управлением операционной системы Android, что открывает доступ к множеству приложений и сервисов. Для хранения данных и приложений предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет не думать о нехватке места. В дополнение к этому, 8 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу всех приложений и игр. Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, что позволяет пользователю быть на связи и в личных, и в рабочих вопросах. Важной характеристикой является наличие сканера отпечатка пальца, обеспечивающего дополнительную безопасность личных данных. Аккумулятор смартфона емкостью 5160 мА·ч гарантирует длительное время работы без подзарядки. В режиме ожидания устройство может работать до 742 часов, что обеспечивает уверенность в любой ситуации. Бренд уделил внимание и защите устройства, оснастив его классом защиты IP64, который обеспечивает устойчивость к пыли и брызгам. Материал корпуса — высококачественный пластик, что обеспечивает прочность и легкость устройства. Вес смартфона составляет всего 0,155 кг, благодаря чему он удобен в использовании и транспортировке. Кроме того, смартфон поддерживает современные системы навигации, включая GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDou, что делает его отличным помощником в путешествиях. Все эти характеристики делают смартфон Infinix отличным выбором для тех, кто ищет надежное, функциональное и стильное устройство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Малькова Кристина

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон, шустрый не тупит. От такого подарка на нг ребенок 11 лет доволен


Смартфон Infinix Hot 60 Pro + 8/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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