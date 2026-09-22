Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка
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Описание товара Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка
На двух пластинках собраны лучшие саундтреки из Тройного альбома "Темы", доступного в цифровом виде. В этот альбом вошли инструментальные композиции из всех серий анимационного сериала за двадцать два года существования проекта. Все "Темы" созданы бессменными композиторами сериала — Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. Ни одна из этих мелодий ранее не выходила на физическом носителе. Фанаты мультсериала использовали композиции для создания видео и многочисленных мемов в социальных сетях. Для удобства слушателя в названии каждого трека указана серия, в которой звучала эта мелодия, а в обложке альбома использована классическая 2D стилистика «Смешариков».
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Теги товара: Смешарики
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Теги товара: Смешарики
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