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Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка

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Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка - фото 1
Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка - фото 2
Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
Саундтреки из мультсериала Смешарики - Темы
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка - фото 1
  • Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка - фото 2
  • Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717007
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Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SP DIGITAL
Barcode
[4660275123208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
Саундтреки из мультсериала Смешарики - Темы
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Самая первая мелодия (OST Скамейка), Погоня (OST Как собрать друзей по-быстрому), Запретный плод (OST Запретный плод), Коллекция (OST Коллекция), Тема Ёжика (OST Коллекция), Звезда (OST Как стать звездой), Лабиринт (OST Лабиринт), Ёжик в туманности (OST Ёжик в туманности), Огород (OST Как собрать друзей по-быстрому), Личная жизнь (OST Личная жизнь), Смерч (OST Несколько мелочей на фоне природы), Трюфель (OST Трюфель), Гибель друга (OST Коллекция), Мисс Вселенная (OST Мисс Вселенная), Рецепт хоро
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Латвия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Смешарики - Темы: саундтреки из мультсериала (4660275123208) виниловая пластинка

На двух пластинках собраны лучшие саундтреки из Тройного альбома "Темы", доступного в цифровом виде. В этот альбом вошли инструментальные композиции из всех серий анимационного сериала за двадцать два года существования проекта. Все "Темы" созданы бессменными композиторами сериала — Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. Ни одна из этих мелодий ранее не выходила на физическом носителе. Фанаты мультсериала использовали композиции для создания видео и многочисленных мемов в социальных сетях. Для удобства слушателя в названии каждого трека указана серия, в которой звучала эта мелодия, а в обложке альбома использована классическая 2D стилистика «Смешариков».



Теги товара: Смешарики

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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
SP DIGITAL
Barcode
[4660275123208]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Смешарики
Альбом (сингл)
Саундтреки из мультсериала Смешарики - Темы
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Самая первая мелодия (OST Скамейка), Погоня (OST Как собрать друзей по-быстрому), Запретный плод (OST Запретный плод), Коллекция (OST Коллекция), Тема Ёжика (OST Коллекция), Звезда (OST Как стать звездой), Лабиринт (OST Лабиринт), Ёжик в туманности (OST Ёжик в туманности), Огород (OST Как собрать друзей по-быстрому), Личная жизнь (OST Личная жизнь), Смерч (OST Несколько мелочей на фоне природы), Трюфель (OST Трюфель), Гибель друга (OST Коллекция), Мисс Вселенная (OST Мисс Вселенная), Рецепт хоро
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Латвия
Описание
На двух пластинках собраны лучшие саундтреки из Тройного альбома "Темы", доступного в цифровом виде. В этот альбом вошли инструментальные композиции из всех серий анимационного сериала за двадцать два года существования проекта. Все "Темы" созданы бессменными композиторами сериала — Мариной Ланда и Сергеем Васильевым. Ни одна из этих мелодий ранее не выходила на физическом носителе. Фанаты мультсериала использовали композиции для создания видео и многочисленных мемов в социальных сетях. Для удобства слушателя в названии каждого трека указана серия, в которой звучала эта мелодия, а в обложке альбома использована классическая 2D стилистика «Смешариков».


Теги товара: Смешарики
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