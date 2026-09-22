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Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 купить с доставкой в Москве
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Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4

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Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 1
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 2
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 3
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 4
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 5
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 6
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 7
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 8
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 9
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 10
Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя
600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
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  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 2
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 3
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 4
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 5
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 6
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 7
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 8
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 9
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 10
  • Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716920
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя
600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х48х35
Вес, кг.
32.3

Описание товара Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4

Газонокосилка StarWind — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный инструмент для ухода за своим газоном. Эта электрическая газонокосилка оснащена мощным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Объем травосборника составляет 30 литров, что позволяет сократить количество остановок для его опустошения и сделать процесс косения более удобным. Регулировка высоты скашивания дает возможность настраивать газонокосилку в диапазоне от 25 мм до 75 мм в зависимости от ваших предпочтений и состояния вашего газона. Ширина скашивания 35 см позволяет эффективно обрабатывать как большие, так и небольшие участки. Функция мульчирования также доступна, что дает возможность удобрить почву, не оставляя отходов на поверхности. С тракционной системой и весом 32,3 кг, эта газонокосилка обеспечивает легкость и маневренность в использовании. Газонокосилка StarWind комплектуется травосборником и готова к использованию сразу после покупки. Выберите газонокосилку StarWind и оцените простоту и качество ухода за вашим газоном.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные

Отзывы о товаре Газонокосилка роторная Starwind SBL-330-4.4




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Газонокосилка электрическая
Частота вращения шпинделя, об/мин
3300
Мощность электрического двигателя
600
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
30
Ширина скашивания
33
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Функция мульчирования
да
Тип питания двигателя
от аккумулятора
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Газонокосилка StarWind — идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и эффективный инструмент для ухода за своим газоном. Эта электрическая газонокосилка оснащена мощным Li-Ion аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, который обеспечивает длительное время работы без необходимости постоянной подзарядки. Объем травосборника составляет 30 литров, что позволяет сократить количество остановок для его опустошения и сделать процесс косения более удобным. Регулировка высоты скашивания дает возможность настраивать газонокосилку в диапазоне от 25 мм до 75 мм в зависимости от ваших предпочтений и состояния вашего газона. Ширина скашивания 35 см позволяет эффективно обрабатывать как большие, так и небольшие участки. Функция мульчирования также доступна, что дает возможность удобрить почву, не оставляя отходов на поверхности. С тракционной системой и весом 32,3 кг, эта газонокосилка обеспечивает легкость и маневренность в использовании. Газонокосилка StarWind комплектуется травосборником и готова к использованию сразу после покупки. Выберите газонокосилку StarWind и оцените простоту и качество ухода за вашим газоном.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора, Самоходные
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Отзывы


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