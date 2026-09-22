Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MB0 20л. 800Вт черная
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Характеристики
Описание товара Встраиваемая микроволновая печь Bosch BFL520MB0 20л. 800Вт черная
Благодаря встраиваемой микроволновой печи Bosch Serie 4 BFL520MB0 больше не придется пачкать гору посуды и тратить драгоценное время, чтобы разогреть себе порцию блюда. Лаконичный черный цвет лицевой панели позволит устройству хорошо смотреться в интерьере любой кухни, а мощность микроволн, достигающая 800 Вт, обеспечивает быстрый и равномерный разогрев еды. На поддоне, имеющем диаметр 25.5 см, можно разместить тарелку больших размеров в камере объемом 20 л. Стенки из нержавеющей стали легко очищаются от остатков пищи и прочих загрязнений. Чтобы быстро подготовить ингредиенты, которые вы только что достали из морозильной камеры, к дальнейшей нарезке и готовке, в функционале встраиваемой микроволновой печи Bosch Serie 4 BFL520MB0 имеется режим разморозки. Два поворотных механизма позволят выбрать предпочтительную мощность и время работы, максимальная продолжительность которого может достигать 60 минут. При открытии навесной дверцы в камере включается галогенное освещение для дополнительного комфорта в использовании.
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