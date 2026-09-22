Пылесос Philips FC9333/09 900Вт фиолетовый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Уровень шума, дБ
76
Мощность всасывания, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716817
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, вертикальная и горизонтальная парковка, моющийся фильтр, прорезиненные колеса
Потребляемая мощность, Вт
900
Мощность всасывания, Вт
750
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х33
Вес, кг.
9.7
Описание товара Пылесос Philips FC9333/09 900Вт фиолетовый/черный
Безмешковый пылесос Philips серии 3000 сочетает в себе компактные размеры и превосходную производительность. Обеспечьте безупречную чистку с технологией PowerCyclone 5.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Пылесос
Тип уборки
сухая
Комплектация
пылесос, документация, комплект насадок, упаковка
Цвет
черный, фиолетовый
Труба всасывания
телескопическая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника
1.5 л
Регулятор мощности
на корпусе
Уровень шума, дБ
76
Функции и особенности
автоматическое сматывание шнура, вертикальная и горизонтальная парковка, моющийся фильтр, прорезиненные колеса
Потребляемая мощность, Вт
900
Развернуть
Мощность всасывания, Вт
750
Длина сетевого шнура
6
Страна производитель
Китай
Безмешковый пылесос Philips серии 3000 сочетает в себе компактные размеры и превосходную производительность. Обеспечьте безупречную чистку с технологией PowerCyclone 5.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, мощные
Теги товара: для сухой уборки, с контейнером, без мешка, с регулировкой мощности
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