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Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716739
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4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
2.38
Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7
Материнская плата Gigabyte на чипсете Intel Z890 — выбор для тех, кто хочет максимум возможностей для своего ПК. Форм-фактор ATX позволяет создать производительную систему, не ограничиваясь пространством. Поддержка новейшей памяти DDR5 с четырьмя слотами и впечатляющим максимумом — до 256 ГБ — открывает простор для ресурсоёмких задач: от монтажа видео до запуска современных игр.
Максимальная частота памяти 9200 МГц делает работу оперативки сверхбыстрой, а четыре разъёма M.2 подходят и для быстрой загрузки, и для большого количества установленных приложений. Современный сокет LGA 1851 гарантирует совместимость с самыми свежими процессорами. Слоты PCI Express версии 5.0 — для самых новых видеокарт и периферии. Встроенный Wi-Fi обеспечивает стабильное соединение без лишних проводов.
Плата рассчитана на настоящий апгрейд: вместительная, быстрая и ориентированная на будущее.
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете Intel Z890 — выбор для тех, кто хочет максимум возможностей для своего ПК. Форм-фактор ATX позволяет создать производительную систему, не ограничиваясь пространством. Поддержка новейшей памяти DDR5 с четырьмя слотами и впечатляющим максимумом — до 256 ГБ — открывает простор для ресурсоёмких задач: от монтажа видео до запуска современных игр.
Максимальная частота памяти 9200 МГц делает работу оперативки сверхбыстрой, а четыре разъёма M.2 подходят и для быстрой загрузки, и для большого количества установленных приложений. Современный сокет LGA 1851 гарантирует совместимость с самыми свежими процессорами. Слоты PCI Express версии 5.0 — для самых новых видеокарт и периферии. Встроенный Wi-Fi обеспечивает стабильное соединение без лишних проводов.
Плата рассчитана на настоящий апгрейд: вместительная, быстрая и ориентированная на будущее.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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