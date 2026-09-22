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Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

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Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 1
Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 2
Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 3
Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 5
Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 6
Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 7
Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 8
Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716739
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х28х8
Вес, кг.
2.38

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7

Материнская плата Gigabyte на чипсете Intel Z890 — выбор для тех, кто хочет максимум возможностей для своего ПК. Форм-фактор ATX позволяет создать производительную систему, не ограничиваясь пространством. Поддержка новейшей памяти DDR5 с четырьмя слотами и впечатляющим максимумом — до 256 ГБ — открывает простор для ресурсоёмких задач: от монтажа видео до запуска современных игр. Максимальная частота памяти 9200 МГц делает работу оперативки сверхбыстрой, а четыре разъёма M.2 подходят и для быстрой загрузки, и для большого количества установленных приложений. Современный сокет LGA 1851 гарантирует совместимость с самыми свежими процессорами. Слоты PCI Express версии 5.0 — для самых новых видеокарт и периферии. Встроенный Wi-Fi обеспечивает стабильное соединение без лишних проводов. Плата рассчитана на настоящий апгрейд: вместительная, быстрая и ориентированная на будущее.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на чипсете Intel Z890 — выбор для тех, кто хочет максимум возможностей для своего ПК. Форм-фактор ATX позволяет создать производительную систему, не ограничиваясь пространством. Поддержка новейшей памяти DDR5 с четырьмя слотами и впечатляющим максимумом — до 256 ГБ — открывает простор для ресурсоёмких задач: от монтажа видео до запуска современных игр. Максимальная частота памяти 9200 МГц делает работу оперативки сверхбыстрой, а четыре разъёма M.2 подходят и для быстрой загрузки, и для большого количества установленных приложений. Современный сокет LGA 1851 гарантирует совместимость с самыми свежими процессорами. Слоты PCI Express версии 5.0 — для самых новых видеокарт и периферии. Встроенный Wi-Fi обеспечивает стабильное соединение без лишних проводов. Плата рассчитана на настоящий апгрейд: вместительная, быстрая и ориентированная на будущее.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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