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Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE

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Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 1
Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 2
Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 3
Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 4
Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 5
Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel B860
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718709
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х39х32
Вес, кг.
2.47

Описание товара Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE

Материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel B860 и современного сокета LGA 1851 создана для тех, кто ценит актуальные технологии и большие возможности апгрейда. Форм-фактор ATX с размерами 24,4 на 30,5 см отлично впишется в большинство корпусов и позволит собрать мощную систему для дома или работы. Целых 4 слота под оперативную память формата DDR5 открывают дорогу к молниеносно быстрой работе, а максимальный объём — до 256 ГБ — оценят и энтузиасты, и требовательные профессионалы. Три слота M.2 обеспечивают простор для быстрой и объёмной памяти — легко установить несколько сверхскоростных SSD для системы и игр. Встроенный Wi-Fi избавит от проводов и подарит свободу при размещении ПК. Материнская плата не ориентирована на SLI/CrossFire, зато сочетание современного чипсета, поддержки памяти DDR5 и множества слотов памяти превращает её в отличную основу для производительной, но сбалансированной по бюджету сборки.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte B860 AORUS ELITE WIFI7 ICE




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel B860
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
6400 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, USB 4 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата Gigabyte на базе чипсета Intel B860 и современного сокета LGA 1851 создана для тех, кто ценит актуальные технологии и большие возможности апгрейда. Форм-фактор ATX с размерами 24,4 на 30,5 см отлично впишется в большинство корпусов и позволит собрать мощную систему для дома или работы. Целых 4 слота под оперативную память формата DDR5 открывают дорогу к молниеносно быстрой работе, а максимальный объём — до 256 ГБ — оценят и энтузиасты, и требовательные профессионалы. Три слота M.2 обеспечивают простор для быстрой и объёмной памяти — легко установить несколько сверхскоростных SSD для системы и игр. Встроенный Wi-Fi избавит от проводов и подарит свободу при размещении ПК. Материнская плата не ориентирована на SLI/CrossFire, зато сочетание современного чипсета, поддержки памяти DDR5 и множества слотов памяти превращает её в отличную основу для производительной, но сбалансированной по бюджету сборки.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Доставка
Отзывы


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