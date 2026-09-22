Материнская плата Asus PRIME Z890-P
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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716603
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8666 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
6xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, DisplayPort, 3xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
1.95
Описание товара Материнская плата Asus PRIME Z890-P
Материнские платы серии ASUS PRIME разработаны экспертами для раскрытия всего потенциала процессоров Intel Core Ultra. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, материнская плата PRIME Z890-P предоставляет пользователям и сборщикам ПК DIY ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и прошивки. Она разработана для Advanced AI PC-ready, предлагая мощность и подключение, необходимые для требовательных приложений AI.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8666 МГц
Развернуть
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
4
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
6xUSB 2.0, 4xUSB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, HDMI, DisplayPort, 3xAudio jacks
Страна производитель
Китай
Материнские платы серии ASUS PRIME разработаны экспертами для раскрытия всего потенциала процессоров Intel Core Ultra. Обладая надежной конструкцией питания, комплексными решениями для охлаждения и интеллектуальными возможностями настройки, материнская плата PRIME Z890-P предоставляет пользователям и сборщикам ПК DIY ряд оптимизаций производительности с помощью интуитивно понятных функций программного обеспечения и прошивки. Она разработана для Advanced AI PC-ready, предлагая мощность и подключение, необходимые для требовательных приложений AI.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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