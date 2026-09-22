Эпилятор Philips BRE229/00 Satinelle Essential
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Количество пинцетов
20
Насадки
для бритья, массажная
Число скоростей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716645
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Количество пинцетов
20
Насадки
для бритья, массажная
Число скоростей
1
Питание
от сети
Габариты (ШxВxГ)
120x50x145
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
300
Описание товара Эпилятор Philips BRE229/00 Satinelle Essential
Эпилятор Philips BRE229/00 подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. За счёт удаления волос с корнем электроэпилятор обеспечивает эффект гладкости, который длится 2-3 недели. При регулярном использовании со временем волосы становятся тоньше, а их количество уменьшается.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, документация, упаковка
Количество пинцетов
20
Насадки
для бритья, массажная
Число скоростей
1
Питание
от сети
Габариты (ШxВxГ)
120x50x145
Страна производитель
Китай
Эпилятор Philips BRE229/00 подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. За счёт удаления волос с корнем электроэпилятор обеспечивает эффект гладкости, который длится 2-3 недели. При регулярном использовании со временем волосы становятся тоньше, а их количество уменьшается.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
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