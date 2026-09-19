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Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 купить с доставкой в Москве
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Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000

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Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 1
Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 2
Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 3
Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 4
Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 5
Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 6
Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 7
Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 8
Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
насадки, щетка для очистки, футляр
Подсветка
есть
Число скоростей
2
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 1
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 2
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 3
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 4
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 5
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 6
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 7
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 8
  • Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 383094
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
насадки, щетка для очистки, футляр
Подсветка
есть
Число скоростей
2
Аккумулятор
Li-Ion
Размеры в упаковке, см
20х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000

Усовершенствованная система эпиляции совершает более 70 000 захватов в минуту, а эпилирующая поверхность керамических дисков стала шире на 50%. Это означает, что теперь вы можете удалить еще больше волосков за одно движение и добиться безупречной гладкости сроком до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут! Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.



Теги товара: с подсветкой

Отзывы о товаре Эпилятор Philips BRE710/00 Series 8000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
насадки, щетка для очистки, футляр
Подсветка
есть
Число скоростей
2
Аккумулятор
Li-Ion
Описание
Усовершенствованная система эпиляции совершает более 70 000 захватов в минуту, а эпилирующая поверхность керамических дисков стала шире на 50%. Это означает, что теперь вы можете удалить еще больше волосков за одно движение и добиться безупречной гладкости сроком до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут! Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.


Теги товара: с подсветкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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