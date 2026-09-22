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Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
щетка для очистки, футляр
Количество пинцетов
32
Насадки
для точечного удаления волос, для бритья
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716647
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Описание товара Эпилятор Philips BRE710/01 Series 8000
Эпилятор Philips BRE710/00 белого цвета. Эффективная и одновременно бережная эпиляция за счет усовершенствованной системы эпиляции, обеспечивающей более 70 000 захватов волосков в минуту. Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции. Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини. Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини. Насадка для оптимального контакта обеспечивает максимальный комфорт во время эпиляции. Она уменьшает неприятные ощущения, мягко растягивая обрабатываемый участок, чтобы вам не нужно было этого делать руками.
Эпилятор Philips BRE710/00 белого цвета. Эффективная и одновременно бережная эпиляция за счет усовершенствованной системы эпиляции, обеспечивающей более 70 000 захватов волосков в минуту. Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции. Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини. Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини. Насадка для оптимального контакта обеспечивает максимальный комфорт во время эпиляции. Она уменьшает неприятные ощущения, мягко растягивая обрабатываемый участок, чтобы вам не нужно было этого делать руками.
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