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Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый купить с доставкой в Москве
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Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый

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Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 1
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 2
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 3
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 4
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 5
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 6
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 7
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, документация, зарядное устройство, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Число скоростей
2
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 1
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 2
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 3
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 4
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 5
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 6
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 7
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716865
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, документация, зарядное устройство, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Число скоростей
2
Аккумулятор
Li-Ion
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
500

Описание товара Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый

Эпилятор Braun SE5-000 подходит для сухой и влажной процедуры эпиляции. Вращающаяся головка с 28 пинцетами захватывает волоски разной толщины у самого корня и бережно удаляет их. С помощью 2 скоростных режимов можно регулировать интенсивность эпиляции с учетом типа кожи. Подсветка Smartlight не позволяет упустить тонкие и короткие волоски. Эпилятор Braun SE5-000 выполнен в водонепроницаемом корпусе. Это делает его подходящим для использования в ванне или душе. Эпилятор оснащен массажной насадкой. Аккумулятор гарантирует до 40 минут автономной работы прибора на одном заряде.

Отзывы о товаре Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, документация, зарядное устройство, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Число скоростей
2
Аккумулятор
Li-Ion
Описание
Эпилятор Braun SE5-000 подходит для сухой и влажной процедуры эпиляции. Вращающаяся головка с 28 пинцетами захватывает волоски разной толщины у самого корня и бережно удаляет их. С помощью 2 скоростных режимов можно регулировать интенсивность эпиляции с учетом типа кожи. Подсветка Smartlight не позволяет упустить тонкие и короткие волоски. Эпилятор Braun SE5-000 выполнен в водонепроницаемом корпусе. Это делает его подходящим для использования в ванне или душе. Эпилятор оснащен массажной насадкой. Аккумулятор гарантирует до 40 минут автономной работы прибора на одном заряде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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