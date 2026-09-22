Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, документация, зарядное устройство, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Число скоростей
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716865
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, документация, зарядное устройство, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Число скоростей
2
Аккумулятор
Li-Ion
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
500
Описание товара Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-000 белый
Эпилятор Braun SE5-000 подходит для сухой и влажной процедуры эпиляции. Вращающаяся головка с 28 пинцетами захватывает волоски разной толщины у самого корня и бережно удаляет их. С помощью 2 скоростных режимов можно регулировать интенсивность эпиляции с учетом типа кожи. Подсветка Smartlight не позволяет упустить тонкие и короткие волоски. Эпилятор Braun SE5-000 выполнен в водонепроницаемом корпусе. Это делает его подходящим для использования в ванне или душе. Эпилятор оснащен массажной насадкой. Аккумулятор гарантирует до 40 минут автономной работы прибора на одном заряде.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
эпилятор, документация, зарядное устройство, щетка для чистки, эпиляционная головка, упаковка
Число скоростей
2
Аккумулятор
Li-Ion
Эпилятор Braun SE5-000 подходит для сухой и влажной процедуры эпиляции. Вращающаяся головка с 28 пинцетами захватывает волоски разной толщины у самого корня и бережно удаляет их. С помощью 2 скоростных режимов можно регулировать интенсивность эпиляции с учетом типа кожи. Подсветка Smartlight не позволяет упустить тонкие и короткие волоски. Эпилятор Braun SE5-000 выполнен в водонепроницаемом корпусе. Это делает его подходящим для использования в ванне или душе. Эпилятор оснащен массажной насадкой. Аккумулятор гарантирует до 40 минут автономной работы прибора на одном заряде.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
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