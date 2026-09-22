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Характеристики
Тип эпиляции
сухая, в воде
Комплектация
документация, кабель USB Type-A, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки
Эпиляционная головка
плавающая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719057
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документация, кабель USB Type-A, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки
Эпиляционная головка
плавающая
Аккумулятор
Li-Ion
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
24х16х9
Вес, г.
600
Описание товара Электробритва Philips S7886/35 Series 7000
Электробритва Philips Series 7000 S7886/35 роторного типа подходит для влажного и сухого бритья. Три плавающие головки полностью повторяют контуры лица, обеспечивая аккуратный и эффективный уход. Благодаря низкому трению, снижается нагрузку на кожу и раздражение. Лезвия работают со скоростью 90000 движений в минуту, что обеспечивает высокую производительность и скорость.
Электробритва Philips Series 7000 S7886/35 оснащена интеллектуальным датчиком, который учитывает плотность волос и подбирает оптимальную скорость. С помощью приложения можно отслеживать эффективность бритья и следить за состоянием кожи. Устройство открывается одним касанием, очистку можно осуществлять под проточной водой.
документация, кабель USB Type-A, станция для зарядки, чехол, щетка для очистки
Эпиляционная головка
плавающая
Аккумулятор
Li-Ion
Страна производитель
Индонезия
Описание
Электробритва Philips Series 7000 S7886/35 роторного типа подходит для влажного и сухого бритья. Три плавающие головки полностью повторяют контуры лица, обеспечивая аккуратный и эффективный уход. Благодаря низкому трению, снижается нагрузку на кожу и раздражение. Лезвия работают со скоростью 90000 движений в минуту, что обеспечивает высокую производительность и скорость.
Электробритва Philips Series 7000 S7886/35 оснащена интеллектуальным датчиком, который учитывает плотность волос и подбирает оптимальную скорость. С помощью приложения можно отслеживать эффективность бритья и следить за состоянием кожи. Устройство открывается одним касанием, очистку можно осуществлять под проточной водой.
Электробритва Philips S7886/35 Series 7000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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