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Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential купить с доставкой в Москве
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Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential

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Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 1
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 2
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 3
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 4
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 5
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 6
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 7
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка
нет
Число скоростей
1
  • Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 1
  • Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 2
  • Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 3
  • Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 4
  • Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 5
  • Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 6
  • Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 7
  • Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716646
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Подсветка
нет
Число скоростей
1
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential

Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential

Отзывы о товаре Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Подсветка
нет
Число скоростей
1
Описание
Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Эпилятор Philips BRE237/00 Satinelle Essential - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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