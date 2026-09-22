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Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый купить с доставкой в Москве
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Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый

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Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 1
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 2
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 3
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 4
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 5
Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
чехол, щеточка для чистки, блок питания, гребень для бритья
Количество пинцетов
28
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 1
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 2
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 3
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 4
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 5
  • Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716866
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
чехол, щеточка для чистки, блок питания, гребень для бритья
Количество пинцетов
28
Аккумулятор
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х19х6
Вес, г.
600

Описание товара Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый

Эпилятор Braun SE5-050 подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. За счёт удаления волос с корнем электроэпилятор обеспечивает эффект гладкости, который длится 2-3 недели. При регулярном использовании со временем волосы становятся тоньше, а их количество уменьшается.

Отзывы о товаре Эпилятор Braun Silk-epil 5 5-050 белый/розовый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Эпилятор
Комплектация
чехол, щеточка для чистки, блок питания, гребень для бритья
Количество пинцетов
28
Аккумулятор
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Эпилятор Braun SE5-050 подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. За счёт удаления волос с корнем электроэпилятор обеспечивает эффект гладкости, который длится 2-3 недели. При регулярном использовании со временем волосы становятся тоньше, а их количество уменьшается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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