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Эпилятор Philips BRE257/00 купить с доставкой в Москве
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Эпилятор Philips BRE257/00

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Эпилятор Philips BRE257/00 - фото 1
Эпилятор Philips BRE257/00 - фото 2
Эпилятор Philips BRE257/00 - фото 3
Эпилятор Philips BRE257/00 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, 3 насадки, чехол, документация, упаковка
Количество пинцетов
21
Подсветка
есть
Насадки
для бритья, массажная, насадка-гребень
Число скоростей
2
  • Эпилятор Philips BRE257/00 - фото 1
  • Эпилятор Philips BRE257/00 - фото 2
  • Эпилятор Philips BRE257/00 - фото 3
  • Эпилятор Philips BRE257/00 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719058
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Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, 3 насадки, чехол, документация, упаковка
Количество пинцетов
21
Подсветка
есть
Насадки
для бритья, массажная, насадка-гребень
Число скоростей
2
Питание
от сети
Габариты (ШxВxГ)
120x50x143 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х5
Вес, г.
300

Описание товара Эпилятор Philips BRE257/00

Эпилятор Philips BRE257/00 подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. За счёт удаления волос с корнем электроэпилятор обеспечивает эффект гладкости, который длится 2-3 недели. При регулярном использовании со временем волосы становятся тоньше, а их количество уменьшается.



Теги товара: с подсветкой

Отзывы о товаре Эпилятор Philips BRE257/00




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Эпилятор
Тип эпиляции
сухая
Комплектация
эпилятор, 3 насадки, чехол, документация, упаковка
Количество пинцетов
21
Подсветка
есть
Насадки
для бритья, массажная, насадка-гребень
Число скоростей
2
Питание
от сети
Габариты (ШxВxГ)
120x50x143 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Эпилятор Philips BRE257/00 подарит вам чувство уверенности без лишних походов в салон. Устройство позволит проводить эпиляцию тогда, когда удобно вам, и поддержать результат, который держится заметно дольше, чем после бритвы. За счёт удаления волос с корнем электроэпилятор обеспечивает эффект гладкости, который длится 2-3 недели. При регулярном использовании со временем волосы становятся тоньше, а их количество уменьшается.


Теги товара: с подсветкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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