Эпилятор Beurer HL40 577.00
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Эпиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 291511
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
277
Описание товара Эпилятор Beurer HL40 577.00
Beurer HL 40 предназначен для особо тщательного удаления волос с применением пчелиного воска. Корпус эпилятора Beurer HL 40 оснащен индикатором уровня воска и индикатором готовности к работе для большего удобства использования. 2 отдельных нагревателя обеспечивают параллельное нагревание обоих картриджей с воском. При использовании эпилятора Beurer HL 40 создается увлажняющий эффект, который способствует безболезненному удалению волос. Модель абсолютно проста в использовании, а результат ее работы обеспечивает гладкость кожи на протяжении нескольких недель.
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Beurer HL 40 предназначен для особо тщательного удаления волос с применением пчелиного воска. Корпус эпилятора Beurer HL 40 оснащен индикатором уровня воска и индикатором готовности к работе для большего удобства использования. 2 отдельных нагревателя обеспечивают параллельное нагревание обоих картриджей с воском. При использовании эпилятора Beurer HL 40 создается увлажняющий эффект, который способствует безболезненному удалению волос. Модель абсолютно проста в использовании, а результат ее работы обеспечивает гладкость кожи на протяжении нескольких недель.
Смотрите также: Мужские электробритвы, Эпиляторы, недорогие, для зоны бикини, для ног, с подсветкой
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