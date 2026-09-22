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Kazy Lambist - 33.000 Feet (3596973823762) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kazy Lambist - 33.000 Feet (3596973823762) виниловая пластинка

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Kazy Lambist - 33.000 Feet (3596973823762) виниловая пластинка - фото 1
Kazy Lambist - 33.000 Feet (3596973823762) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
33.000 Feet
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kazy Lambist - 33.000 Feet (3596973823762) виниловая пластинка - фото 1
  • Kazy Lambist - 33.000 Feet (3596973823762) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716343
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973823762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
33.000 Feet
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Love Song, Annecy, You, Away, No Face, Orion, The City Is Beautiful, The Essential, Lights On Water, Shutdown, Once In A Lifetime, Roller coaster
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kazy Lambist - 33.000 Feet (3596973823762) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Song, Annecy, You, Away, No Face, Orion, The City Is Beautiful, The Essential, Lights On Water, Shutdown, Once In A Lifetime, Roller coaster

Отзывы о товаре Kazy Lambist - 33.000 Feet (3596973823762) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973823762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kazy Lambist
Альбом (сингл)
33.000 Feet
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Love Song, Annecy, You, Away, No Face, Orion, The City Is Beautiful, The Essential, Lights On Water, Shutdown, Once In A Lifetime, Roller coaster
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Love Song, Annecy, You, Away, No Face, Orion, The City Is Beautiful, The Essential, Lights On Water, Shutdown, Once In A Lifetime, Roller coaster
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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