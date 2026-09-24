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Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка

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Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 1
Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 2
Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 3
Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 4
Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 5
Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 6
Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
Neuzeit
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 1
  • Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 2
  • Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 3
  • Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 4
  • Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 5
  • Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 6
  • Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716032
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
Neuzeit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bl?tezeit, Suchzeit, Neuzeit, Raumzeit, Schonzeit, Unzeit, Wellenzeit, Zeitnah
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bl?tezeit, Suchzeit, Neuzeit, Raumzeit, Schonzeit, Unzeit, Wellenzeit, Zeitnah

Отзывы о товаре Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762155]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Jan Peter Schwalm
Альбом (сингл)
Neuzeit
Жанр
Jazz
Трек-лист
Bl?tezeit, Suchzeit, Neuzeit, Raumzeit, Schonzeit, Unzeit, Wellenzeit, Zeitnah
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Bl?tezeit, Suchzeit, Neuzeit, Raumzeit, Schonzeit, Unzeit, Wellenzeit, Zeitnah
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jan Peter Schwalm - Neuzeit (coloured) (5060197762155) виниловая пластинка – стоимость товара 2690 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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