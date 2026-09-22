Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingston 960Gb (SEDC2000BM8/960G)
Kingston SEDC2000BM8/960G – это твердотельный накопитель корпоративного класса, предназначенный для высоконагруженных серверных и дата-центровых приложений. Он обеспечивает стабильную производительность, высокий уровень надежности и низкие задержки при обработке больших объемов данных. Благодаря использованию интерфейса NVMe PCIe Gen3 x4 и форм-фактора M.2 2280, этот SSD идеально подходит для масштабируемых серверных инфраструктур. Основным преимуществом модели является высокая скорость последовательного чтения и записи, а также поддержка шифрования данных для дополнительной безопасности. Kingston SEDC2000BM8/960G предназначен для круглосуточной эксплуатации и выдерживает значительные нагрузки при работе с базами данных, виртуализацией и облачными сервисами. Высокая производительность SSD использует интерфейс NVMe, который значительно превосходит традиционные SATA-накопители по скорости работы. Благодаря пропускной способности PCIe Gen4 x4 обеспечивается чтение до 7000 МБ/с, что ускоряет загрузку серверных приложений и работу с большими массивами данных. Надежность и долговечность Накопитель рассчитан на интенсивную эксплуатацию в дата-центрах и корпоративных системах. Ресурс записи (TBW) составляет 700 ТБ, что делает его устойчивым к износу даже при высоких нагрузках. Безопасность данных Поддержка аппаратного шифрования AES-256 и протокола TCG Opal обеспечивает защиту конфиденциальной информации, что особенно важно для корпоративных пользователей. Компактный форм-фактор Формат M.2 2280 позволяет устанавливать SSD в серверы, рабочие станции и системы с ограниченным пространством, обеспечивая при этом высокую производительность. Kingston SEDC2000BM8/960G – это надежный и высокопроизводительный твердотельный накопитель, предназначенный для использования в корпоративной среде. Он сочетает высокую скорость работы, защиту данных и долгий срок службы, что делает его отличным выбором для серверных и облачных решений.
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