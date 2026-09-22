Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X)
SSD накопители Netac представляют собой высокопроизводительное решение для хранения данных, обеспечивающее надежность и скорость для современных пользователей. Обладая впечатляющим временем наработки на отказ, достигающим 1 500 000 часов, эти накопители гарантируют долговременную и стабильную работу в любых условиях. Максимальный ресурс записи составляет 640 ТБ, что делает их идеальными для пользователей, которые регулярно работают с большими объемами данных и требуют устойчивости к интенсивным нагрузкам. Объем памяти 4096 ГБ позволяет хранить обширные объемы данных, удовлетворяя потребности как рядовых пользователей, так и профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями. Скорость записи достигает 6200 МБ/с, а скорость чтения — 7100 МБ/с, что обеспечивает невероятно быструю обработку данных и минимизирует время ожидания. Это позволяет решать задачи любой сложности, от загрузки операционной системы и приложений до передачи и обработки больших файлов. Форм-фактор M.2 2280 и интерфейс подключения PCIe 4.0 x4 обеспечивают простоту установки и совместимость с современными системами, при этом обеспечивая максимальную производительность. Накопитель основан на передовой 3D NAND технологии, которая предлагает высокую плотность хранения и энергоэффективность. Китайский бренд Netac зарекомендовал себя как надежный производитель, предлагающий оптимальное соотношение цены и качества. Эти SSD накопители представляют собой надежное и быстрое решение для пользователей, которым необходимо максимально быстрое и надежное хранение данных.
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