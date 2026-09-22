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SSD Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X)

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Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 3
Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 4
Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 5
Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
  • Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715839
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Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X)

SSD накопители Netac представляют собой высокопроизводительное решение для хранения данных, обеспечивающее надежность и скорость для современных пользователей. Обладая впечатляющим временем наработки на отказ, достигающим 1 500 000 часов, эти накопители гарантируют долговременную и стабильную работу в любых условиях. Максимальный ресурс записи составляет 640 ТБ, что делает их идеальными для пользователей, которые регулярно работают с большими объемами данных и требуют устойчивости к интенсивным нагрузкам. Объем памяти 4096 ГБ позволяет хранить обширные объемы данных, удовлетворяя потребности как рядовых пользователей, так и профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями. Скорость записи достигает 6200 МБ/с, а скорость чтения — 7100 МБ/с, что обеспечивает невероятно быструю обработку данных и минимизирует время ожидания. Это позволяет решать задачи любой сложности, от загрузки операционной системы и приложений до передачи и обработки больших файлов. Форм-фактор M.2 2280 и интерфейс подключения PCIe 4.0 x4 обеспечивают простоту установки и совместимость с современными системами, при этом обеспечивая максимальную производительность. Накопитель основан на передовой 3D NAND технологии, которая предлагает высокую плотность хранения и энергоэффективность. Китайский бренд Netac зарекомендовал себя как надежный производитель, предлагающий оптимальное соотношение цены и качества. Эти SSD накопители представляют собой надежное и быстрое решение для пользователей, которым необходимо максимально быстрое и надежное хранение данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 4Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-4T0-E4X)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7100
Скорость записи, Мб/с
6200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители Netac представляют собой высокопроизводительное решение для хранения данных, обеспечивающее надежность и скорость для современных пользователей. Обладая впечатляющим временем наработки на отказ, достигающим 1 500 000 часов, эти накопители гарантируют долговременную и стабильную работу в любых условиях. Максимальный ресурс записи составляет 640 ТБ, что делает их идеальными для пользователей, которые регулярно работают с большими объемами данных и требуют устойчивости к интенсивным нагрузкам. Объем памяти 4096 ГБ позволяет хранить обширные объемы данных, удовлетворяя потребности как рядовых пользователей, так и профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями. Скорость записи достигает 6200 МБ/с, а скорость чтения — 7100 МБ/с, что обеспечивает невероятно быструю обработку данных и минимизирует время ожидания. Это позволяет решать задачи любой сложности, от загрузки операционной системы и приложений до передачи и обработки больших файлов. Форм-фактор M.2 2280 и интерфейс подключения PCIe 4.0 x4 обеспечивают простоту установки и совместимость с современными системами, при этом обеспечивая максимальную производительность. Накопитель основан на передовой 3D NAND технологии, которая предлагает высокую плотность хранения и энергоэффективность. Китайский бренд Netac зарекомендовал себя как надежный производитель, предлагающий оптимальное соотношение цены и качества. Эти SSD накопители представляют собой надежное и быстрое решение для пользователей, которым необходимо максимально быстрое и надежное хранение данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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