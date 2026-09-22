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SSD Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M) купить в Москве
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Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M)

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Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M) - фото 1
Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M) - фото 2
Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M) - фото 1
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M) - фото 2
  • Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723408
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1750000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M)

Создайте новую игровую систему или рабочую станцию с помощью передового твердотельного накопителя PCIe Gen 5, предлагающего молниеносную скорость до 14 900 МБ/с для таких ресурсоемких задач, как высокоуровневые игры, создание профессионального контента и приложения на базе ИИ. В твердотельных накопителях WD_BLACK SN8100 NVMe, которые являются лидерами отрасли среди устройств с интерфейсом PCIe Gen 5 в сфере энергоэффективности, используется передовая технология TLC 3D CBA NAND, обеспечивающая быстродействие и надежность, а профиль низкого энергопотребления позволяет вашей системе работать стабильно. Новый интегрированный радиатор отличается фирменным дизайном WD_BLACK и настраиваемой RGB-подсветкой. Благодаря анодированному алюминию, двойным прокладкам TIM и изящному низкопрофильному дизайну, он поддерживает температуру в норме благодаря превосходной конструкции системы пассивного охлаждения — шумные вентиляторы или дополнительные шнуры питания не требуются. Этот твердотельный накопитель с объемом памяти до 4 ТБ и рядом мощных функций — оптимальное решение для требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14900
Скорость записи, Мб/с
14000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1750000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Создайте новую игровую систему или рабочую станцию с помощью передового твердотельного накопителя PCIe Gen 5, предлагающего молниеносную скорость до 14 900 МБ/с для таких ресурсоемких задач, как высокоуровневые игры, создание профессионального контента и приложения на базе ИИ. В твердотельных накопителях WD_BLACK SN8100 NVMe, которые являются лидерами отрасли среди устройств с интерфейсом PCIe Gen 5 в сфере энергоэффективности, используется передовая технология TLC 3D CBA NAND, обеспечивающая быстродействие и надежность, а профиль низкого энергопотребления позволяет вашей системе работать стабильно. Новый интегрированный радиатор отличается фирменным дизайном WD_BLACK и настраиваемой RGB-подсветкой. Благодаря анодированному алюминию, двойным прокладкам TIM и изящному низкопрофильному дизайну, он поддерживает температуру в норме благодаря превосходной конструкции системы пассивного охлаждения — шумные вентиляторы или дополнительные шнуры питания не требуются. Этот твердотельный накопитель с объемом памяти до 4 ТБ и рядом мощных функций — оптимальное решение для требовательных пользователей.
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Отзывы


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