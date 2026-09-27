Top.Mail.Ru
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 1
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 2
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 3
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 4
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 5
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 6
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 7
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 8
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Christina Aguilera
Альбом (сингл)
Stripped
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 1
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 2
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 3
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 4
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 5
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 6
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 7
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 8
  • Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715638
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[0078636803715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Christina Aguilera
Альбом (сингл)
Stripped
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stripped Intro, Can't Hold Us Down, Walk Away, Fighter, Primer Amor Interlude, Infatuation, Loves Embrace Interlude, Loving Me 4 Me, Impossible, Underappreciated, Beautiful, Make Over, Cruz, Soar, Get Mine, Get Yours, Dirrty, Stripped Pt. 2, The Voice Within, I'm OK, Keep On Singin' My Song
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка

Доказывая, что она уже не ребёнок, второй альбом Кристины Агилеры, «Stripped» (2002), буквально пропитан сексуальностью: от фотографии топлес на обложке до энергичных текстов, написанных под энергичные ритмы R&B. Альбом не просто возбуждает, но и демонстрирует вокальное мастерство, продемонстрированное в её одноимённом альбоме-новичке. Хит «Beautiful» взлетел на второе место в чарте Billboard Hot 100, а также принёс ей премию «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение. Альбом породил ещё четыре хита: «Can't Hold Us Down», «Fighter», «The Voice Within» и «Dirrtty». Среди приглашенных исполнителей и продюсеров альбома – Redman, Lil' Kim, Alicia Keys, Eve и Стив Моралес. Поскольку на CD содержалось 20 треков, этот оригинальный виниловый тираж был переиздан на двух виниловых пластинках.

Отзывы о товаре Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[0078636803715]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2002
Исполнитель
Christina Aguilera
Альбом (сингл)
Stripped
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stripped Intro, Can't Hold Us Down, Walk Away, Fighter, Primer Amor Interlude, Infatuation, Loves Embrace Interlude, Loving Me 4 Me, Impossible, Underappreciated, Beautiful, Make Over, Cruz, Soar, Get Mine, Get Yours, Dirrty, Stripped Pt. 2, The Voice Within, I'm OK, Keep On Singin' My Song
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Доказывая, что она уже не ребёнок, второй альбом Кристины Агилеры, «Stripped» (2002), буквально пропитан сексуальностью: от фотографии топлес на обложке до энергичных текстов, написанных под энергичные ритмы R&B. Альбом не просто возбуждает, но и демонстрирует вокальное мастерство, продемонстрированное в её одноимённом альбоме-новичке. Хит «Beautiful» взлетел на второе место в чарте Billboard Hot 100, а также принёс ей премию «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение. Альбом породил ещё четыре хита: «Can't Hold Us Down», «Fighter», «The Voice Within» и «Dirrtty». Среди приглашенных исполнителей и продюсеров альбома – Redman, Lil' Kim, Alicia Keys, Eve и Стив Моралес. Поскольку на CD содержалось 20 треков, этот оригинальный виниловый тираж был переиздан на двух виниловых пластинках.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...