Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Christina Aguilera - Stripped (0078636803715) виниловая пластинка
Доказывая, что она уже не ребёнок, второй альбом Кристины Агилеры, «Stripped» (2002), буквально пропитан сексуальностью: от фотографии топлес на обложке до энергичных текстов, написанных под энергичные ритмы R&B. Альбом не просто возбуждает, но и демонстрирует вокальное мастерство, продемонстрированное в её одноимённом альбоме-новичке. Хит «Beautiful» взлетел на второе место в чарте Billboard Hot 100, а также принёс ей премию «Грэмми» за лучшее женское вокальное поп-исполнение. Альбом породил ещё четыре хита: «Can't Hold Us Down», «Fighter», «The Voice Within» и «Dirrtty». Среди приглашенных исполнителей и продюсеров альбома – Redman, Lil' Kim, Alicia Keys, Eve и Стив Моралес. Поскольку на CD содержалось 20 треков, этот оригинальный виниловый тираж был переиздан на двух виниловых пластинках.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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