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0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка

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0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 1
0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 2
0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
EMERGENCY ON PLANET EARTH
Жанр
Funk
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 1
  • 0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 2
  • 0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636557
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0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка
5 210 руб.
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587023119]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
EMERGENCY ON PLANET EARTH
Жанр
Funk
Трек-лист
When You Gonna Learn?, Too Young to Die (12" Version), Hooked Up, If I Like It, I Do It, Music of the Mind, Emergency on Planet Earth, Whatever It Is, I Just Can't Stop, Blow Your Mind, Revolution 1993, Didgin' Out
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка

«Emergency on Planet Earth» (переводится на русский как «Чрезвычайное положение на планете Земля») — дебютный студийный альбом британской группы Jamiroquai. В Великобритании альбом вышел 14 июня 1993 года, и дебютировал на 1-м месте в британском чарте, продержавшись 3 недели на вершине и ещё 7 недель в лучшей десятке. В 1994 году альбом получил статус платинового. Юбилейное издание на двойном прозрачном виниле. Стилистика альбома во многом выдержана в духе джаз-фанка 1970-х, чем и определяется его принадлежность к эйсид-джазу. Основной темой альбома являются проблемы войн, экологических бедствий, нищеты и другие противоречия современного мира. Поскольку само название «Jamiroquai» солист группы Джей Кей придумал, соединив слова jam (джем) и Iroquois (ирокезы, племя североамериканских индейцев), то и пантеизм североамериканских индейцев стал источником вдохновения для Кея, и в буклете к этому альбому он указывает на важность их культурного наследия и мировоззрения. На обложке альбома изображен логотип Jamiroquai — «Buffalo man» («человек-бизон»), также придуманный Кеем и также связанный с культурой североамериканских индейцев.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587023119]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jamiroquai
Альбом (сингл)
EMERGENCY ON PLANET EARTH
Жанр
Funk
Трек-лист
When You Gonna Learn?, Too Young to Die (12" Version), Hooked Up, If I Like It, I Do It, Music of the Mind, Emergency on Planet Earth, Whatever It Is, I Just Can't Stop, Blow Your Mind, Revolution 1993, Didgin' Out
Версия издания
цветной винил
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Emergency on Planet Earth» (переводится на русский как «Чрезвычайное положение на планете Земля») — дебютный студийный альбом британской группы Jamiroquai. В Великобритании альбом вышел 14 июня 1993 года, и дебютировал на 1-м месте в британском чарте, продержавшись 3 недели на вершине и ещё 7 недель в лучшей десятке. В 1994 году альбом получил статус платинового. Юбилейное издание на двойном прозрачном виниле. Стилистика альбома во многом выдержана в духе джаз-фанка 1970-х, чем и определяется его принадлежность к эйсид-джазу. Основной темой альбома являются проблемы войн, экологических бедствий, нищеты и другие противоречия современного мира. Поскольку само название «Jamiroquai» солист группы Джей Кей придумал, соединив слова jam (джем) и Iroquois (ирокезы, племя североамериканских индейцев), то и пантеизм североамериканских индейцев стал источником вдохновения для Кея, и в буклете к этому альбому он указывает на важность их культурного наследия и мировоззрения. На обложке альбома изображен логотип Jamiroquai — «Buffalo man» («человек-бизон»), также придуманный Кеем и также связанный с культурой североамериканских индейцев.


Теги товара: Цветной винил
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0196587023119, Jamiroquai, Emergency On Planet Earth (coloured) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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