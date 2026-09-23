Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1984
Исполнитель
Hank Mobley, Kenny Dorham, Sonny Clark
Альбом (сингл)
Curtain Call
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 599054
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435519807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1984
Исполнитель
Hank Mobley, Kenny Dorham, Sonny Clark
Альбом (сингл)
Curtain Call
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка
Curtain Call - переиздание студийного альбома джазового саксофониста Хэнка Мобли, с участием трубача Кенни Дорэма, басиста Джимми Роузера, пианиста Сонни Кларка и барабанщика Арта Тейлора. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435519807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1984
Исполнитель
Hank Mobley, Kenny Dorham, Sonny Clark
Альбом (сингл)
Curtain Call
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Curtain Call - переиздание студийного альбома джазового саксофониста Хэнка Мобли, с участием трубача Кенни Дорэма, басиста Джимми Роузера, пианиста Сонни Кларка и барабанщика Арта Тейлора. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле.
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Hank Mobley - Curtain Call (Analogue, Tone Poet) (0602435519807) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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