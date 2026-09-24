Jerome Sabbagh - Heart (Audiophile Edition) (0198168143629) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Heart
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб.
В наличии
Код товара: 715571
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Характеристики
Бренд
Analog Tone Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analog Tone Factory
Barcode
[0198168143629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Heart
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude to a Kiss (D. Ellington), ESP (W. Shorter), Heart (J. Sabbagh), Gone with the Wind (A. Wrubel & H. Magidson), Right the First Time (J. Sabbagh, J. Martin, A. Foster), When Lights are Low (B. Carter), Lead the Way (J. Sabbagh, J. Martin, A. Foster), Body and Soul (J. Green & E. Heyman, R. Sour, F. Eyton)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Jerome Sabbagh - Heart (Audiophile Edition) (0198168143629) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prelude to a Kiss (D. Ellington), ESP (W. Shorter), Heart (J. Sabbagh), Gone with the Wind (A. Wrubel & H. Magidson), Right the First Time (J. Sabbagh, J. Martin, A. Foster), When Lights are Low (B. Carter), Lead the Way (J. Sabbagh, J. Martin, A. Foster), Body and Soul (J. Green & E. Heyman, R. Sour, F. Eyton)
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Бренд
Analog Tone Factory
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analog Tone Factory
Barcode
[0198168143629]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jerome Sabbagh
Альбом (сингл)
Heart
Жанр
Jazz
Трек-лист
Prelude to a Kiss (D. Ellington), ESP (W. Shorter), Heart (J. Sabbagh), Gone with the Wind (A. Wrubel & H. Magidson), Right the First Time (J. Sabbagh, J. Martin, A. Foster), When Lights are Low (B. Carter), Lead the Way (J. Sabbagh, J. Martin, A. Foster), Body and Soul (J. Green & E. Heyman, R. Sour, F. Eyton)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Prelude to a Kiss (D. Ellington), ESP (W. Shorter), Heart (J. Sabbagh), Gone with the Wind (A. Wrubel & H. Magidson), Right the First Time (J. Sabbagh, J. Martin, A. Foster), When Lights are Low (B. Carter), Lead the Way (J. Sabbagh, J. Martin, A. Foster), Body and Soul (J. Green & E. Heyman, R. Sour, F. Eyton)
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Jerome Sabbagh - Heart (Audiophile Edition) (0198168143629) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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